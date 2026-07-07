Los mejores alumnos de la PAU en la Región estudiarán en ramas jurídicas, de ciencias y humanidades

La Universidad de Murcia (UMU) ha brindado un reconocimiento este martes a los tres alumnos que obtuvieron las mejores notas en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) y que van a seguir ahora caminos muy diferentes en su formación universitaria, que se orientará a las ciencias jurídicas, las ciencias puras y las humanidades.

Estos tres estudiantes excelentes son Ruiqi Jinzhang, que obtuvo 14 puntos sobre 14, y Martín Vicente Ferrer y Marina Hernández, que se quedaron en 13,9 puntos.

Los tres coinciden en que salieron contentos de los exámenes, aunque no se esperaban ser los mejores, y en que la mayoría del trabajo lo hicieron a lo largo del curso, preparando sus exámenes globales, y estudiando día a día.

Jinzhang estudió en el colegio San Buenaventura-Capuchinos de Murcia y tiene claro que quiere estudiar el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, aunque aún no ha decidido si lo hará en la UMU o si se decantará por otra universidad en Madrid.

En cuanto a Ferrer, del instituto Eduardo Linares Lumera de Molina de Segura, ha sido admitido en la carrera que puso como primera opción, el doble grado de Matemáticas y Física en la UMU, que es la titulación que oferta esta universidad, que este año ha tenido la nota de corte más alta, un Matemáticas y Física ha tenido una nota de 13,475, solo apta para alumnos excepcionales.

En cuanto a Hernández, del colegio Monteagudo-Nelva, estudiará Filología Hispánica en Salamanca con el objetivo de dedicarse a la docencia, y considera que haber elegido esa carrera teniendo una nota tan alta es una oportunidad para "dar más visibilidad y más importancia a las humanidades y a las letras".

El rector de la UMU, Samuel Baixauli, ha puesto en valor "el talento y la excelencia" de estos jóvenes, entendidos ambos méritos "no como un fin, sino como un camino" que ha sido además el resultado de "horas de estudio y compromiso".

En la universidad, ha confiado, seguirán potenciando esos valores, así como el pensamiento crítico y el trabajo en un momento de cambio continuo y de irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

Junto a Baixauli ha estado también el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, así como el consejero de Universidades, Juan María Vázquez, quien les ha invitado a seguir formándose en las universidades de la Región de Murcia que, ha defendido, tiene una amplia oferta entre la que podrán encontrar la que encaje con sus expectativas, con titulaciones de todo tipo, alta empleabilidad e investigación de primer nivel.