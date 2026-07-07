López Miras da portazo a la financiación asimétrica propuesta por el Ministerio a la Región: "Es desigualdad e injusticia"

"Vamos a estudiarlo", repitió en varias ocasiones este lunes la consejera regional de Economía y Hacienda, Marisa López Aragón, tras el término del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) después de que el Ministerio de Hacienda propusiese a las comunidades peor financiadas, por sorpresa, un modelo de déficit asimétrico para cumplir los objetivos previstos y plazos marcados. Menos de 24 horas después, desde San Esteban daban portazo a la idea lanzada por el Gobierno debido a su "total improvisación" y "desigualdad" entre territorios.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, mostraba este martes su rechazo a la implantación de esta vía alternativa para las comunidades autónomas tras el último CPFF y criticaba que la propuesta, planteada por la consejera catalana Alicia Romero, fuera asumida por el Gobierno central.

"Rechazamos la España asimétrica, rechazamos la asimetría porque que es la desigualdad y la injusticia. Es el privilegio de unos territorios frente a otros", dijo López Miras.

Reclama un nuevo modelo negociado con todas las autonomías y no solo con Cataluña

El jefe del Ejecutivo regional señaló que el propio ministro de Hacienda, Arcadi España, reconoció durante el transcurso del Consejo que la Región de Murcia se encuentra infrafinanciada y que recibe por parte del Estado menos presupuesto para educación, política social y sanidad que el resto de comunidades.

"Perpetúa la injusticia"

En este sentido, López Miras lamentó que, "en lugar de aportar una solución y que se pueda iniciar un diálogo o una negociación para reformar el sistema de financiación autonómica que nos trate a todos con justicia", la propuesta del Ministerio sea "perpetuar esa injusticia" y trasladarla en más deuda para los murcianos a través de un objetivo de déficit "distinto".

Ante el anuncio de próximas reuniones a lo largo de este mes, el jefe del Ejecutivo regional se mostró escéptico y advirtió de que estas convocatorias solo buscan "satisfacer los intereses de Cataluña".

"El primer paso debe ser reunir a todas las comunidades para que hagan sus propuestas, para que aporten sus ideas sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y entre todos llegar a un acuerdo, pero no pueden ponernos sobre la mesa el modelo que ha pactado ya el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña para que sobreviva unos meses más en la Moncloa Pedro Sánchez e intentar hacernos tragar a todos con eso", lamentó Miras.