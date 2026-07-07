El juez aplaza su decisión sobre la libertad del condenado por el crimen de Halloween en Murcia

Seguirá en la cárcel al menos durante unos días más. El condenado por el crimen de Hallowen en Murcia, Pedro A. B., tendrá que esperar para saber si el juez lo deja libre o le ordena que permanezca en prisión después de la vista oral celebrada este martes por la mañana en la Audiencia Provincial de Murcia en la que no se llegó a una decisión definitiva de si el autor del crimen cometido durante la noche de Halloween de 2023 en Santa Cruz sale a la calle o sigue entre rejas mientras la sentencia no sea firme.

Por el momento, el magistrado no ha adoptado una decisión y ha dejado la cuestión pendiente de resolución, que se conocerá previsiblemente en los próximos días tras valorar los argumentos expuestos por las partes.

Los hechos se remontan a la noche del 31 de octubre de hace ahora tres años en el transcurso de una pelea en el interior de un bar de la pedanía murciana, donde el autor del crimen clavó la navaja que llevaba encima en el corazón de Gaspar, la víctima y a la que no había visto nunca.

Durante la vista, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares, que representan a la familia de la víctima, solicitaron que el condenado permanezca en prisión hasta que exista una resolución firme sobre los recursos presentados contra la sentencia.

La defensa sostiene que el condenado ya ha cumplido cerca de un tercio de la pena de ocho años

Por su parte, la defensa de Pedro A. B. reiteró su petición de libertad. Su abogado, Pablo Martínez, sostuvo a La Opinión que su cliente ya ha cumplido aproximadamente un tercio de la condena de ocho años que le fue impuesta y defendió que la prisión provisional no puede convertirse en un adelanto del cumplimiento de una pena que todavía no es firme.

La situación procesal del condenado continúa pendiente de los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Mientras la Fiscalía solicita que los hechos sean calificados como asesinato, con la consiguiente elevación de la pena, la acusación particular reclama incluso la repetición del juicio con un nuevo jurado popular.

Noticias relacionadas

Hasta que el tribunal resuelva tanto sobre la petición de libertad como sobre los recursos contra la sentencia, Pedro A. B. continuará, por el momento, a la espera de conocer cuál será su situación judicial.