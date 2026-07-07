‘Juegos del hambre’ para entrar en Medicina en Murcia: 4.089 solicitudes para 220 plazas

La rama sanitaria sigue siendo la que más tirón tiene en los estudios universitarios y la que más solicitudes de acceso registra cada año, con Medicina como titulación estrella. Lograr una de las 220 plazas del grado de Medicina que ofrece para el próximo curso la Universidad de Murcia (UMU) es lo más parecido a los ‘juegos del hambre’, una lucha encarnizada de los expedientes más brillantes en la que una décima puede marcar la diferencia entre entrar o quedarse fuera.

En esta ocasión han sido 4.089 los estudiantes que aspiraban a hacerse con una de esas 220 plazas disponibles, lo que ha llevado a que la nota de corte se haya situado en un 13,311, cifra de la nota del último estudiante admitido en la titulación, según las primeras listas de admisión dadas a conocer ayer por las universidades públicas de la Región: Universidad de Murcia (UMU) y Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

En total, la UMU ha registrado 19.395 solicitudes de preinscripción para las 6.522 plazas que oferta este año, lo que también muestra que una de cada cinco solicitudes corresponden al grado de Medicina, con más de 4.000.

Tras Medicina, las titulaciones con más peticiones de ingreso son Enfermería, con 2.063 solicitudes; Odontología, con 1.042; Veterinaria, con 1.025; Psicología, con 953; Educación Primaria, con 677; Derecho, con 645; e Ingeniería Informática, con 578.

Las notas de acceso caen en 60 de las 68 titulaciones de la Universidad de Murcia

Pero no todos los que han presentado solicitud tienen a la UMU como primera opción, lo que hará que esta bolsa de alumnos adelgace de forma considerable en los próximos días, dejando paso a aquellos aspirantes que han quedado más retrasados en las listas.

Ahora, quienes hayan obtenido plaza en su primera opción deberán formalizar su matrícula entre el 7 y el 10 de julio si no quieren perder su plaza. Quienes no hayan sido admitidos en su primera opción tienen el mismo plazo para confirmar que desean permanecer en el proceso y entonces esperar a los resultados de la segunda lista de admisión, que se publicará el 16 de julio, para ver si hay candidatos que han renunciado y quedan plazas libres en la titulación elegida.

La vicerrectora de Estudios, Ángela Almela, señala que estos datos vuelven a poner de manifiesto «la fuerte capacidad de atracción de las titulaciones sanitarias, al tiempo que reflejan el interés creciente por estudios con una destacada proyección profesional y social, como Educación, Derecho, Psicología o Informática».

Expedientes brillantes

Sobre las titulaciones más exigentes, en las que es necesario contar con un expediente repleto de 'dieces' para conseguir entrar, destacan este año por nota de corte en la UMU el doble grado de Matemáticas y Física, con un 13,475; seguido de Medicina, con un 13,311; y Odontología, con un 13,132.

Entre las titulaciones con mayor exigencia de acceso figuran también el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática (12,630) y el Grado en Biotecnología (12,464).

El análisis comparativo con las primeras listas de admisión del curso anterior muestra, además, una tendencia general al descenso de las notas de corte, algo que también se vio el pasado año como consecuencia de la bajada de notas de la PAU tras el cambio de modelo de examen de acceso a la universidad.

Una de cada cinco solicitudes corresponden al grado de Medicina

De las 68 titulaciones de la Universidad de Murcia, únicamente ocho experimentan incrementos de notas de corte respecto al año pasado, mientras que la mayoría registra descensos que oscilan entre 0,028 y 3,002 puntos. Entre las que suben están el doble grado de Educación Infantil y Educación Primaria (de 12,054 a 12,089); el doble de Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (de 10,71 a 10,98); el de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (de 10,04 a 10,28); Enfermería en Cartagena (de 12,643 a 12,656); o el de Filología Clásica (de 8,034 a 8,538), entre otras titulaciones.

Ingeniería Mecánica + Diseño Industrial lidera las notas de la UPCT

El acceso más complicado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se encuentra en sus dobles grados, donde en dos de los tres que hay en marcha se ha establecido la nota de corte más alta para el curso 2026-2027.

Concretamente, el doble grado de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial ha marcado el límite de acceso en un 12,853, la nota más alta de esta nueva convocatoria, superando al doble grado de Ingeniería Biomédica y Electrónica Industrial, que con un 12,581 se coloca en segundo lugar y pierde el primer puesto que ocupó el pasado año con un 12,462.

En esta ocasión, muchas de las notas para entrar en las principales titulaciones de la Politécnica de Cartagena aumentan frente a las registradas en otras convocatorias, con subidas importantes de cerca de medio punto.

La tercera posición la ocupa el grado de Ingeniería Biomédica, con un 12,549; seguida de Ciencia e Ingeniería de Datos, con un 11,455; y Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, con un 11,172.

En total, la UPCT ofrece a los futuros universitarios un total de 18 grados, tres dobles títulos y dos programas (ingeniero de caminos e ingeniero industrial).

Coincidiendo con la cercanía del inicio del curso universitario, la Politécnica iniciaba este lunes su campus de verano Rumbo a la UPCT dirigido a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional, un programa de dos semanas de duración en el que los inscritos podrán reforzar materias como Matemáticas y Física, descubriendo también los espacios, servicios y dinámicas de la vida universitaria. Con más de 40 inscritos, la Politécnica ha ampliado su oferta inicial de 30 plazas para cubrir la buena acogida que ha tenido esta iniciativa pionera que pretende que el alumnado que llegará conozca y refuerce su nivel en materias básicas.