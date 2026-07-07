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Estabilizados los dos incendios que generaron alarma este martes en la Región de Murcia

El fuego en Aguaderas fue controlado sobre las cinco de la tarde y el de Villanueva a las nueve de la noche

Una gran columna de humo sale del incendio de Lorca.

Una gran columna de humo sale del incendio de Lorca. / 112

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José Arrondo

La crisis climática internacional se está haciendo notar en la Región de Murcia y los incendios son una clara prueba de ello. Desde que los termómetros alcanzan cifras más altas, casi a diario se registra un incendio en este territorio al sureste de la península.

Este martes, con temperaturas rondando los 40 grados, las autoridades se enfrentaron a dos: uno en Lorca y el otro las inmediaciones de la carretera que conecta Archena con Villanueva, en la zona de La Paira.

Incendio de Lorca

En el primero de los casos el fuego se desarrolló sobre las tres de la tarde en la diputación lorquina de Aguaderas. El fuego afectó a una zona de olivar y monte bajo, aunque -debido a la intensidad del viento-, acabó extendiéndose a masas de pinar que se encontraban en las proximidades.

En este fuego trabajaron varias brigadas forestales terrestres, bomberos y los agentes de Protección Civil de Lorca. Finalmente, el peligro quedó despejado sobre las cinco de la tarde.

El fuego se acerca a las viviendas de la zona de La Paira.

El fuego se acerca a las viviendas de la zona de La Paira. / 112

Fuego en La Paira

Sin embargo, tan solo dos horas más tarde otro fuego empezaría en una zona de cañas y matorrales en la zona de La Paira. Algunos vecinos de la zona llamaron a esta redacción para mostrar su preocupación porque el incendio avanzaba con rapidez y amenazaba a sus viviendas.

Según el 112, las llamas se movieron rápidamente por la rambla y llegaron a alcanzar entre diez y doce metros de altura. A esta zona cercana a Villanueva se desplazaron varias brigadas forestales terrestres, los bomberos y un helicóptero.

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Bomberos y agentes medioambientales trabajan para apagar el incendio en La Paira.

Bomberos y agentes medioambientales trabajan para apagar el incendio en La Paira. / 112

Pese a que las llamas adquirieron gran tamaño con rapidez, el incendio quedó estabilizado a las ocho y media.

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