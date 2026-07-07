La economía murciana crece y crea empleo, pero las familias siguen perdiendo poder adquisitivo

Más crecimiento económico y más empleo... pero que no repercuten directamente en el bienestar social ni en la "prosperidad" de las familias murcianas. La consolidación de la economía regional con más puestos de trabajo y el aumento del PIB en torno al 3% el pasado año no mejoraron el poder adquisitivo de muchos hogares que, lejos de verse más desahogados, llegaron peor a fin de mes.

Es una de las principales conclusiones que se extraen de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Región de Murcia para 2025 elaborada por el Consejo Económico y Social (CES) y que fue presentada este martes en Murcia por Rosalía Sánchez Solis de Querol en representación de la patronal Croem; las secretarias regionales de UGT y de Comisiones Obreras, Paqui Sánchez y Teresa Fuentes, respectivamente; Faustino Cavas, consejero del CES nombrado por el Gobierno regional, y Juana Pérez de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios Thaderconsumo.

La memoria apunta a que la Comunidad mantiene así el pulso económico, crea empleo y reduce el paro, pero la mejora de los datos macroeconómicos no se nota ni en el bolsillo ni en los ahorros del murciano de a pie: la moderación de los precios y la inflación no ha llegado aún a compensar el encarecimiento acumulado desde la crisis energética que surgió tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022. El impacto ha sido especialmente intenso en los alimentos, lo que deteriora la renta real de muchas casas porque los salarios no han evolucionado al mismo ritmo que todos los precios, advierte el CES, que apunta a que "deteriora la renta real" o "desgasta el poder adquisitivo" de las familias

La economía regional creció en torno al 3%, aunque con moderación y menos fuerza que en 2024, cuando el avance fue del 4,4%. Aunque en el mercado laboral también se superaron las 700.000 personas ocupadas desde el tercer trimestre de 2025 con la tasa de paro baja sobre el 12%, el CES advierte de que el dato permite hablar de un año de consolidación del empleo, pero no de un cambio estructural completo.

Crece en torno al 3% y supera los 700.000 ocupados, pero los salarios avanzan solo un 0,5%

Esto se explica porque la evolución de los sueldos fue mucho más débil en la Comunidad que la nacional durante el último año: mientras el coste salarial total en la Región apenas aumentó un 0,5% en 2025, en España lo hizo un 3,2%. Esta moderación, señala el CES, no contribuye a mejorar el poder adquisitivo, especialmente porque la inflación media anual en la Región fue del 2%.

A todo ello se suma que desde 2019, los salarios en Murcia acumulen un incremento del 20,2%, por debajo del incremento del IPC, que fue del 21,5% en ese mismo periodo. Mientras, en España la evolución también queda ajustada por la inflación, aunque la brecha es algo menos intensa, con un aumento salarial acumulado del 21,5%.

La mejora de la calidad del empleo, cuestión capital

El principal desafío de la economía regional es precisamente solventar este crecimiento a 'doble velocidad' por medio de la mejora la calidad del empleo. Pese a que la tasa regional de temporalidad se situó en el 16,92% (-1,14 puntos en un año frente al descenso de 0,35 puntos registrado en el conjunto de España), el CES alerta de que siguen persistiendo niveles más elevados en algunos sectores, mientras que los salarios están estancados o no están creciendo al mismo ritmo que la economía.

La estabilidad laboral, la formación o la prevención de riesgos laborales son algunos de los retos que también señala el informe en materia laboral. A pesar de los avances, subraya la persistencia de una importante desigualdad entre las mujeres y los hombres, persistiendo una brecha en los salarios, en el acceso a los puestos de responsabilidad, en la calidad del empleo o en la conciliación.

En este punto, aborda que la reforma laboral ha reducido con fuerza la temporalidad en el sector privado, pero no ha tenido el mismo efecto en el empleo público regional: la tasa de temporalidad del sector público alcanzó el 32,2% en 2025, casi cuatro puntos más que el año anterior, y cuadruplicando el objetivo legal del 8% fijado por la Ley 20/2021.

Elevar la calidad del empleo, reducir la temporalidad pública y cerrar la brecha salarial, entre los retos persistentes

El estudio señala la diferencia con el sector privado, cuyas empresas redujeron su tasa de temporalidad hasta el 15,3%, nueve décimas menos que en 2024. Por contra, el sector público se mantiene en niveles muy superiores y vuelve a alejarse del objetivo legal. El informe atribuye esta situación a la insuficiencia de las ofertas públicas de empleo y de los procesos de estabilización desarrollados desde la entrada en vigor de la norma.

La brecha también tiene un marcado componente de género, donde el CES subraya que la tasa de temporalidad entre las mujeres del empleo público murciano se acerca al 40%, lo que agrava una precariedad que afecta especialmente a unas plantillas públicas mayoritariamente feminizadas, envejecidas y cualificadas. Según el estudio, la EPA cifra en 113.800 las personas que trabajan en el sector público regional, buena parte de ellas en la Administración autonómica, sobre todo en sanidad y educación.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, durante la clausura del acto de presentación de la memoria destacó que los datos recogidos en el documento muestran “una Región que tiene retos importantes por delante, pero que sigue avanzando, creciendo y generando oportunidades”.

López Aragón aseguró que el objetivo del Gobierno regional es “conseguir que cada punto de crecimiento económico se traduzca en más bienestar, más oportunidades y mejores condiciones de vida para todos”.

La consejera Marisa López Aragón, durante su intervención en la clausura del acto, este martes. / CARM

El precio de la vivienda, el gran agujero social: se dispara casi la mitad desde 2019

El megainforme de más de 700 páginas presentado este martes en el CES subraya que el acceso a la vivienda se ha convertido en el gran agujero social y económico de la Región debido, principalmente, a cuatro causas principales: precios elevados tanto en compra como en alquiler, insuficiencia de nueva oferta, casi nula promoción de vivienda protegida y dificultades crecientes para jóvenes y hogares con rentas medias y bajas.

En el capítulo especial dedicado al problema de la vivienda, se analiza que el precio siguió disparándose en 2025: el índice general subió un 14,3% en la Región, casi el doble que el año anterior, y acumulando un aumento del 48,1% desde 2019. Además, el valor tasado medio de la vivienda libre alcanzó los 1.209,7 euros por metro cuadrado, un 9,3% más que en 2024. De esta forma, desde 2019 el incremento asciende al 22,1% en la Comunidad.

El informe también detecta un aumento de la actividad constructora, pero lo considera insuficiente. En 2025 se inició la construcción de 4.308 viviendas en la Región, un 37,3% más que el año anterior y la cifra más alta desde 2008. Además, se concedieron 4.432 visados de obra nueva, un 34,5% más. Sin embargo, el propio CES advierte de que estas cantidades siguen muy lejos del mínimo de 10.000 viviendas anuales que se viene señalando como aconsejable para atender la demanda.

El de la vivienda es uno de los principales retos sectoriales para que la Región siga avanzando en lo económico, pero lo es el cómo impulsar la productividad, que "debe estar ligada a la transformación digital". La memoria destaca asimismo la necesidad de invertir en educación como garantía para mejorar la igualdad de oportunidades, para elevar la productividad y para responder a las necesidades del tejido productivo regional.