El director de la AGA de San Javier destaca que el curso de la princesa Leonor ha sido "bastante normal"

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha recibido este martes en el Palacio de San Esteban a los alumnos de la promoción 2022-2026 de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), que concluirán este viernes su formación con la entrega de los reales despachos por parte de Su Majestad el Rey.

Durante el acto, el director de la Academia, el coronel Luis Felipe González Asenjo, ha dicho que el curso académico, pese a contar con la presencia de la princesa Leonor, ha sido "bastante normal" y ha puesto en valor la "fortaleza" de una institución que cumple 83 años de historia en la Región de Murcia.

González Asenjo ha explicado que el curso 2025-2026 ha tenido como principal singularidad la incorporación de la heredera al trono en cuarto curso, aunque ha precisado que su formación "ha sido bastante normal en su formación militar".

"Sabemos la autoridad que representa y hemos sido continuistas de la buena formación que traía de la Academia General Militar y de la Escuela Naval", ha señalado el coronel, quien ha indicado que esa etapa concluirá oficialmente con la entrega de despachos prevista para este viernes.

El director de la AGA ha querido destacar también la "fortaleza de la Academia", una institución que, ha afirmado, "no es una unidad cualquiera", sino una entidad plenamente integrada en la Comunidad Autónoma desde hace más de ocho décadas.

En este sentido, ha recordado que mantiene una estrecha relación con municipios de toda la Región y ha asegurado que quienes han pasado por sus aulas terminan sintiéndose "un poco murcianos". "Siempre tenemos esa vocación de servicio y de devolver el cariño con el que nos acoge esta tierra", ha añadido.

Asimismo, ha resaltado que la Academia desarrolla una labor que va más allá de la formación de oficiales, con iniciativas culturales, tecnológicas y medioambientales.

Ha citado como ejemplos la actividad de la Unidad de Música y de la formación 'Mirlo', heredera del legado de la 'Patrulla Águila', así como los proyectos de innovación tecnológica vinculados al antiguo aeropuerto de San Javier y la participación de la Academia en el ejercicio internacional UMEX 2026.

Por su parte, López Miras ha felicitado a los alumnos por culminar cinco años de formación y ha afirmado que la Región de Murcia seguirá formando parte de su trayectoria personal y profesional.

Ha apuntado que aunque desarrollen su carrera en distintos destinos nacionales e internacionales, "el escudo de la Región de Murcia lo llevaréis siempre dentro".

En nombre de la promoción 2022-2026, el alumno número uno, Javier Valdés, ha agradecido la recepción ofrecida por el Ejecutivo autonómico y ha afirmado que la Región ha sido "mucho más que el lugar donde se encuentra nuestra Academia".

Ha señalado que los futuros oficiales abandonan San Javier "con la satisfacción del deber cumplido" y con el compromiso de ejercer sus responsabilidades con los valores de servicio, lealtad y dedicación adquiridos durante estos cinco años.