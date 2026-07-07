La AUGC denuncia la falta de material básico para los 135 guardias alumnos destinados en Murcia

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que los 135 guardias alumnos incorporados recientemente a la 5ª Zona de la Guardia Civil en Murcia no disponen de material policial básico ni de chalecos antibalas para realizar su periodo de prácticas en unidades de Seguridad Ciudadana.

Según la organización, los agentes fueron presentados públicamente el pasado lunes 29 de junio por el delegado del Gobierno y el coronel jefe de la 5ª Zona de Murcia, pero en ese acto “se obvió” que los alumnos, que realizarán un año de prácticas antes de ser nombrados guardias civiles profesionales, no contaban con el equipamiento necesario para salir de patrulla.

La asociación recalca que la llegada de estos 135 alumnos no supone, a su juicio, un aumento real de efectivos. “No es un aumento de plantilla temporal sino un parche para completarla durante un año”, señala la AUGC, que pide que esas 135 plazas se publiquen como vacantes de guardias civiles profesionales en el movimiento previsto para noviembre.

La organización sí valora positivamente que el grupo de nuevos alumnos incluya un mayor número de mujeres. Según sus datos, alrededor del 22% de las incorporaciones son guardias civiles de género femenino, un porcentaje que, para la AUGC, confirma el aumento de mujeres en el Cuerpo.

El principal reproche de la asociación se centra, sin embargo, en la falta de equipo. La AUGC asegura que, tras la presentación pública, los guardias alumnos acudieron al Servicio de Armamento y allí se les comunicó que no había existencias de defensas extensibles, grilletes ni chalecos antibalas. “Se marcharon de la Comandancia de Murcia hacia sus cuarteles sin el material esencial para realizar el trabajo policial con garantías”, denuncia la organización.

La AUGC advierte de que esta situación afecta tanto a la seguridad de los propios agentes como a la de los ciudadanos. Según la asociación, los alumnos “no podrán prestar patrullas de Seguridad Ciudadana” porque el uso del chaleco antibalas es obligatorio como equipo de protección.

Por ello, la organización anuncia que exigirá al delegado del Gobierno y al coronel jefe de la Zona que se cumpla la normativa interna de la Guardia Civil. También reclama responsabilidades por la falta de previsión en la compra del material.

La AUGC afirma que no tiene confirmación oficial, pero sostiene que “al parecer no se han realizado las compras necesarias de material policial y chalecos antibalas” desde la Dirección General de la Guardia Civil. La asociación añade que desconoce cuánto puede retrasarse el contrato de licitación necesario para dotar a los agentes de ese equipamiento.

La organización califica lo ocurrido como “una situación grave” y asegura que no es un hecho aislado. Según denuncia, el problema “se repite año tras año” y en 2025 “ocurrió exactamente lo mismo”. Por ello, pide al delegado del Gobierno que solicite explicaciones al ministro del Interior y reclame la entrega del material “lo antes posible”, tanto por la seguridad de los ciudadanos como por la de los guardias civiles.