Alianza educativa para impulsar Cartagena como polo de atracción universitaria

Convertir a Cartagena en un polo de atracción universitaria. Ese es el objetivo de la alianza firmada este martes en la ciudad portuaria entre cuatro grandes universidades y el Ayuntamiento de Cartagena, una iniciativa que busca promover actuaciones conjuntas para mejorar los servicios destinados a los alumnos como el acceso a la vivienda, la movilidad y una mayor oferta cultural y de ocio.

Así lo han puesto de relieve los responsables de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad Católica San Antonio (UCAM), la Universidad Nacional a Distancia (UNED) y el centro universitario (ISEN), facultad adscrita a la Universidad de Murcia (UMU), quienes han compartido acto con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, un encuentro en el que han suscrito su colaboración para reforzar la proyección del municipio como destino universitario.

Entre los fines del convenio figuran fomentar la vida universitaria mediante actividades formativas, culturales, deportivas y sociales, promover la cooperación entre las instituciones de educación superior presentes en la ciudad y favorecer la integración del alumnado en la vida cultural y social de Cartagena.

Además, contempla impulsar medidas para facilitar el acceso a alojamientos adecuados para estudiantes y mejorar la movilidad entre los distintos campus y su conexión con el resto del municipio.

Nuevas residencias para estudiantes

Entre las líneas de actuación previstas figuran programas de acogida para estudiantes, jornadas y seminarios, actividades culturales y deportivas, iniciativas de voluntariado y sostenibilidad, campañas de promoción conjunta de Cartagena como destino universitario. También prevé impulsar proyectos para favorecer la creación de espacios residenciales para estudiantes, así como la colaboración interuniversitaria mediante proyectos comunes.

El rector de la UPCT, Mathieu Kessler, afirma que "la experiencia universitaria es mucho más que estar en el aula o en el laboratorio", recordando que para los estudiantes es una etapa vital crucial, en la que se consolida su madurez, y que Cartagena acoge estudios de educación superior desde hace más de 150 años, cuando nació la que hoy es la Escuela de Ingeniería Caminos y Minas de la UPCT.

Firma de la alicanza Cartagena Ciudad Universitaria. / L. O.

"Necesitamos programas de bienvenida para quienes no conocen Cartagena, actividades culturales y deportivos para relacionarnos entre estudiantes de diferentes universidades, y avanzar en cuestiones muy concretos como la movilidad y la vivienda", ha indicado por su parte la presidenta del Consejo de Estudiantes de la UPCT, Zaira Ojeda. "Sólo así podremos conseguir una Cartagena capaz de atraer talento, retenerlo y ofrecer a los jóvenes una experiencia universitaria completa, de calidad y con futuro", ha añadido.

La UPCT y el Ayuntamiento vienen colaborando durante los últimos años para desarrollar el proyecto Cartagena Ciudad Universitaria, con acciones orientadas a construir la Cartagena del futuro.

Entre los proyectos que ya están en marcha destacan seis cátedras y un hub de investigación, así como la alianza HELIX entre el Ayuntamiento, la UPCT y Cetenma (Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente) para diseñar proyectos de adaptación climática, renaturalización, energías renovables y eficiencia energética que puedan optar a financiación europea.

UPCT y Ayuntamiento también están trabajando en el proyecto de transformación del Cerro de San José, así como iniciativas vinculadas a la formación a lo largo de la vida, la formación continua, la recualificación de trabajadores y empresas. La Politécnica de Cartagena también programa diferentes actividades relacionadas con la cultura y la ciencia abiertas a la ciudadanía, como el convierto de bienvenida universitaria del próximo 24 de septiembre.

Apertura de curso con el Rey el 24 de septiembre

La primera actividad ya tiene fecha. Cartagena organizará el 24 de septiembre su primera bienvenida universitaria. Arroyo ha recordado que ese mismo día la ciudad recibirá la visita de su majestad el Rey, "su presencia convertirá a Cartagena en capital de la España universitaria y, por la tarde, el Ayuntamiento y las universidades daremos la bienvenida a los estudiantes que llegan al municipio para formarse".

El calendario inicial también incluye la primera carrera interuniversitaria, prevista para el 4 de octubre, dentro de un programa deportivo al que el Ayuntamiento quiere dar continuidad.

La alcaldesa ha explicado que el convenio llega después de más de un año de trabajo con las universidades y con representantes de los estudiantes. "Queremos que quien venga a Cartagena a estudiar se sienta parte de Cartagena desde el primer día", ha dicho Arroyo, que ha citado el patrimonio, los barrios, las playas, los museos, el comercio y la hostelería como parte de la experiencia que la ciudad quiere ofrecer al alumnado.

Por su parte, la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, ha destacado la importancia de los alumnos, en el caso del campus de Los Dolores, un alto porcentaje extranjero, en este acuerdo, "son los mejores embajadores, porque al final nosotros nos movemos aquí en el ámbito de la comunidad autónoma, pero ellos van a volver, trascienden fronteras cada vez que se van de vacaciones, además las familias vienen, los visitan, se quedan unos días", y esto "creo que le va a dar un impulso a Cartagena importante".

También el director del Centro Asociado de la UNED, José Luis Figueiras Martínez, ha mostrado su entusiasmo por la iniciativa y ha reconocido el papel de la alcaldesa para que este proyecto saliera adelante.

Por último, el presidente del Consejo de Administración de ISEN, Juan Carlos Andreu Fernández, ha insistido en que "Cartagena tiene mucho que ofrecer. Tenemos una ciudad con una dimensión humana donde todo está cerca, donde desplazarse es sencillo y donde los estudiantes pueden sentirse parte de la vida de la ciudad desde el primer momento. Frente a las dificultades que presentan las ciudades o las grandes ciudades del resto de España, Cartagena ofrece cercanía, accesibilidad y una extraordinaria calidad de vida".