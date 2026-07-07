Más de 3.500 opositores inician la fase oral para lograr una plaza de maestro en la Región

En medio de la polémica por la primera prueba de las oposiciones al cuerpo de Maestros en la Región de Murcia, los aspirantes que han superado la primera 'criba' inician este martes la segunda prueba, la oral, en la que tendrán que defender la programación didáctica y exponer uno de los temas.

En concreto son 3.528 los opositores que están llamados a presentarse en estos próximos días a esta nueva fase y está previsto que cada día pasen entre seis y siete aspirantes por tribunal para enfrentarse a la parte oral de la oposición, completándose la totalidad de los citados a lo largo de la semana.

Hay que recordar, que de los 9.451 aspirantes a hacerse con una de las 1.607 plazas de Maestro convocadas, únicamente ha aprobado el 37,3% del total, lo que supone 3.528 personas, que son las que tienen que hacer ahora la segunda prueba.

Los aspirantes tienen que defender la programación, compuesta por doce unidades didácticas, durante un tiempo aproximado de 30 minutos. Tras ello, el tribunal sacará tres bolas, de la que elegirán una para exponer la unidad didáctica seleccionada durante un tiempo de 45 minutos. La exposición oral concluirá con la fase de preguntas de los miembros del tribunal, que durará un máximo de 15 minutos.

Una vez que se conozcan las notas de las dos pruebas, la escrita del pasado 20 de junio y la de la fase oral que se está celebrando desde este martes, los que las hayan superado pasarán al proceso de valoración de méritos del aspirante en la fase de concurso, como la experiencia docente previa, la formación académica y otros méritos relacionados con la docencia, según detallan las organizaciones sindicales. La previsión es que las notas definitivas y la lista de aprobados que logran plaza se publiquen en la última semana de julio.

La alta tasa de suspensos, que se sitúa en el 63%, ha llevado a los opositores y sindicatos a protagonizar esta semana una concentración ante la Consejería de Educación para reclamar más transparencia y un cambio en el modelo de acceso a la función docente, algo esto último en lo que también coincide el propio consejero Víctor Marín, que hace un llamamiento al Ministerio para que no lo demore más en el tiempo.