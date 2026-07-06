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Voluntarios murcianos concluyen su misión en Venezuela tras los terremotos con "sentimientos encontrados"

El equipo, recibido por el presidente López Miras, regresa con el sabor agridulce de haber cumplido con su cometido pero haber dejado en el país una enorme tarea de reconstrucción

López Miras recibe a los integrantes murcianos del dispositivo español desplegado en Venezuela

López Miras recibe a los integrantes murcianos del dispositivo español desplegado en Venezuela / CARM

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EFE

El equipo de cinco especialistas y dos perros que se trasladaron desde la Región de Murcia en el dispositivo español de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos ha regresado, con el sabor agridulce de haber cumplido con su cometido pero haber dejado en el país latinoamericano una enorme tarea de reconstrucción.

El equipo ha sido recibido este lunes por el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, para reconocer su trabajo de ayuda en la catástrofe.

Eva González Rubio, una de las técnicas de Emergencias y Protección Civil que viajó en el contingente, ha explicado a los periodistas antes de la recepción que, lamentablemente, no pudieron hallar ningún superviviente, aunque sí localizaron a diversos fallecidos, pudiendo trasladar esa información a sus familiares.

“Estuvimos trabajando en áreas muy colapsadas, en las que era muy complicado que pudiera haber alguien con vida. Pero las familias necesitan que les den una respuesta para poder tener un descanso, incluso con un familiar fallecido”, ha explicado.

El trabajo en la zona cero de la tragedia, ha reconocido, “ha sido duro, intenso”, pero también la vuelta a casa “ha sido difícil” y con “sentimientos encontrados” por no poder seguir trabajando en el lugar.

No obstante, los perros del equipo están especializados en la localización de supervivientes, por lo que en estos momentos su trabajo ya no era operativo en la zona.

En el contingente murciano han participado también miembros del Colegio de Arquitectos, como Joaquín Cortés, que ha explicado que la función de estos especialistas era la de analizar los edificios colapsados antes de que entraran los equipos de rescate, para determinar la seguridad estructural de los mismos y la manera más segura de intervenir.

Las estructuras de la mayoría de los edificios, ha subrayado, quedaron “completamente devastadas” tras los seísmos, dado que los pilares de los edificios se quebraron, lo que hizo que los forjados cayeran unos sobre otros aplastando todo lo que tenían debajo.

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Las autoridades venezolanas han nombrado “Héroes de Venezuela” a estos voluntarios, y han concedido medallas del Mérito al Trabajo a los perros, Hummer y Tiempo, en reconocimiento por su ayuda en la catástrofe.

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