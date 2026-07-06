Estas son las notas de corte de la UPCT: el doble grado de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial, a la cabeza

El acceso más complicado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se encuentra en sus dobles grados, donde en dos de los tres que hay en marcha se ha establecido la nota de corte más alta para el curso 2026-2027.

Concretamente, el doble grado de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial ha marcado el límite de acceso en un 12,853, la nota más alta de esta nueva convocatoria, superando al doble grado de Ingeniería Biomédica y Electrónica Industrial, que con un 12,581 se coloca en segundo lugar y pierde el primer puesto que ocupó el pasado año con un 12,462.

En esta ocasión, las notas para entrar en las principales titulaciones de la Politécnica de Cartagena aumentan frente a las registradas en otras convocatorias, con subidas importantes de cerca de medio punto.

La tercera posición la ocupa el grado de Ingeniería Biomédica, con un 12,549; seguida de Ciencia e Ingeniería de Datos, con un 11,455; y Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, con un 11,172.

En total, la UPCT ofrece a los futuros universitarios un total de 18 grados, tres dobles títulos y dos programas (ingeniero de caminos e ingeniero industrial).

Puedes consultar las notas de acceso a la UPCT para el próximo curso a continuación:

Doble Título Específico: Ingeniería Mecánica + Diseño Industrial y Desarrollo del Producto — 12,853

Doble Título Específico: Ingeniería Biomédica + Electrónica Industrial y Automática — 12,581

Grado en Ingeniería Biomédica — 12,549

Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos — 11,455

Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto — 11,172

Grado en Ingeniería Mecánica — 10,736

Programa de Ingeniería Industrial — 10,264

Grado en Fundamentos de Arquitectura — 10,044

Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales — 9,797

Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos — 9,325

Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación — 8,763

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática — 8,683

Grado en Ingeniería Eléctrica — 8,389

Grado en Ingeniería Química Industrial — 8,013

Grado en Ingeniería de Edificación — 7,777

Grado en Ingeniería Telemática — 7,673

Grado en Ingeniería Civil — 7,410

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Sistemas Biológicos — 7,139

Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía — 6,930

Grado en Administración y Dirección de Empresas — 6,650

Doble Título Específico: ADE + Turismo — 6,570

Grado en Turismo — 6,450

Programa de Ingeniero/a de Caminos — 6,060

Campus de Matemáticas y Física

Coincidiendo con la cercanía del inicio del curso universitario, la Politécnica ha iniciado este lunes su campus de verano Rumbo a la UPCT dirigido a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional, un programa de dos semanas de duración en el que los inscritos podrán reforzar materias como Matemáticas y Física, descubriendo también los espacios, servicios y dinámicas de la vida universitaria.

Con más de 40 inscritos, la Politécnica de Cartagena ha ampliado su oferta inicial de 30 plazas para cubrir la buena acogida que ha tenido esta iniciativa pionera que pretende que el alumnado que potencialmente llegará a la UPCT conozca y refuerce su nivel en materias básicas para los estudios de Ingeniería y Arquitectura.

Las clases se imparten de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y se complementan con actividades lúdicas diarias, guiadas por estudiantes de la Politécnica, que incluyen torneos deportivos (tenis de mesa, futbolín, dardos, air hockey y deportes electrónicos), salidas en kayak en el Real Club de Regatas de Cartagena y la grabación de un podcast.

En la primera jornada del campus el alumnado han recibido la bienvenida del vicerrector de Estudiantes y Empleo, Antonio Guerrero, y han conocido los diferentes espacios de la Casa del Estudiante y sus servicios de préstamo de material lúdico y de instrumentos musicales. Al concluir el campus, el estudiantado realizará un examen para evaluar su conocimiento y con el que podrán obtener 1,5 créditos para su convalidación cuando inicien estudios universitarios. El coste de la matrícula ha sido de 20 euros.

Los profesores que imparten las clases de Matemáticas y Física son Juan José Marín, Francisco Periago, José Abad y José Francisco González.