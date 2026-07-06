Segado califica de "vergüenza" que el Gobierno no plantee en el CPFF la reforma del sistema de financiación

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, denunció que "cada día que pasa, el Gobierno de Pedro Sánchez castiga a los ciudadanos de la Región con menos dinero que el resto de las comunidades autónomas para sanidad, educación y políticas sociales".

Para Segado, es "una vergüenza" que el Ejecutivo autonómico no plantee en el CPFF la reforma de un sistema de financiación injusto y que nos maltrata más que a ninguna otra región".

En el orden del día del encuentro entre el ministro de Hacienda, Arcadi España, con las autonomías (y al que asiste la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón) solo se contempla abordar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que les corresponde en el periodo 2027-2029, pero no la reforma del sistema de financiación autonómica.

"Por culpa del modelo de financiación que Sánchez se niega a cambiar, en la Región de Murcia tenemos que pagar los mismos servicios que en el resto de las comunidades con menos dinero", reiteró el portavoz popular.

"Con menos fondos y recursos tenemos que poner en marcha colegios, institutos o universidades"

"Con menos fondos, con menos recursos que nadie tenemos que poner en marcha la sanidad, tenemos que poner en marcha los colegios, los institutos, las universidades", apostilló.

"A pesar de eso, a pesar de todo, el Gobierno regional del Partido Popular lo está haciendo bien y sostiene a pulmón los servicios que en otras comunidades paga el Estado", apuntó Segado, "pero desde luego lo haríamos mucho mejor si pudiéramos disponer simplemente de los fondos que en justicia nos corresponden", puntualizó. "Nosotros no queremos más que nadie, pero tampoco menos: queremos ser iguales que el resto de los españoles", concluyó.