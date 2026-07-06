Fin a los ruidos en la A-7 a su paso por Librilla: el Ministerio culmina la instalación de las nuevas pantallas acústicas

Acabar con los ruidos del tránsito constante y durante las 24 horas del día de vehículos, motos, autobuses y camiones en la A-7 (Autovía del Mediterráneo) a su paso por Librilla con más pantallas antirruido. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informó este lunes que ha culminado las obras para mitigar los pitos y los sonidos que dejan el paso de miles de vehículos a diario en un importante tramo de la A-7 por medio de una inversión de más de dos millones de euros.

En concreto, se han instalado tres tramos de pantallas acústicas en la margen izquierda de la autovía, entre los kilómetros 592,6 y 593,8, con una longitud total de 904 metros y alturas de entre 4 y 8 metros en sentido a Murcia.

Son trabajos similares a los que se siguen desarrollando -desde hace meses- en toda la Ronda Oeste de Murcia (MU-33) para 'sellar' el área metropolitana de Murcia y reducir el impacto de ruido a lo largo de 5 kilómetros de autovía.

Tramo de actuación donde se han colocado las nuevas pantallas acústicas. / L. O.

Tramo a tramo

Las pantallas están conformadas por paneles de hormigón fonoabsorbente en la parte inferior, hasta una altura de un metro, y en la parte superior por paneles metálicos fonoabsorbentes de chapa grecada y perforada en una cara, con lana de roca en su interior.

Fuentes del departamento que dirige Óscar Puente anunciaron que el tramo 1 abarca del kilómetro 592,6 al kilómetro 592,9, con una longitud de de 230 metros, y está formado por 4 pantallas de alturas entre 6,5 y 8 metros.

La actuación, incluida en el Plan de Acción contra el Ruido, supone una inversión superior a dos millones de euros

Por su parte, el tramo 2 está compuesto por 4 pantallas de 5 metros de altura y se ubica entre los kilómetros 592,9 y 593,3, con una longitud total de 447 metros. Por último, el tramo 3 va del kilómetro 593,6 al 593,8, con 227 metros de longitud y una pantalla de 4 metros de altura.

La actuación se ha financiado con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se enmarca en el desarrollo de la Fase II del Plan de Acción contra el Ruido.

Precisamente La Opinión publicó la pasada semana que la Región de Murcia será una de las comunidades con mayor peso en la nueva revisión de los Mapas Estratégicos de Ruido de las carreteras estatales, el nuevo proyecto que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación recientemente y que mide el nivel de contaminación acústica.