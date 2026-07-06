La Región de Murcia denuncia ante el Ministerio de Hacienda la "asfixia" a las comunidades infrafinanciadas con más cargas y menos recursos

Ni una mínima posibilidad de que hubiese un atisbo de satisfacción o de bandera blanca; al contrario: una enésima "asfixia" a las comunidades infrafinanciadas con más cargas y menos recursos.

Así lo expresó el Gobierno regional tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes en Madrid y en el que el Ministerio de Hacienda citaba a las autonomías para informar sobre "la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas para el periodo 2027-2029", dejando fuera del orden del día la reforma del sistema de financiación autonómica pese a las exigencias por parte de los territorios del PP para que se abordase la cuestión.

La Comunidad, junto al resto de autonomías populares, se opuso a la propuesta del Ejecutivo de un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para el periodo 2027-2029, que ya fue rechazada cuando fue planteada por Hacienda el pasado mes de noviembre. Desde el Ejecutivo autonómico lamentaron que el Estado pretende imponerles a las autonomías más infrafinanciadas "cada vez más obligaciones de gasto mientras les niega los recursos suficientes para atenderlas y mantiene sin resolver una reforma del sistema de financiación autonómica pendiente desde hace años".

El descontento era más que evidente incluso antes de que iniciase la cumbre: "Comprobamos nuevamente que el Estado aplica la 'ley del embudo'; es una vergüenza", sostuvo la consejera regional de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, que se estrenaba en el CPFF junto al actual ministro de Hacienda, Arcadi España.

"Manga ancha para el Estado y asfixia a regiones como la nuestra, la Región de Murcia, que es la peor financiada de España", lamentó López Aragón cuando se supo que el Ministerio de Hacienda había elevado la regla de gasto al 4% y solo aceptaba una décima de déficit a las comunidades.

López Aragón, durante su asistencia a los medios al término de la reunión en Madrid. / Eduardo Parra

Una "doble penalización"

López Aragón advirtió de que esta situación somete a comunidades como la Región a una "doble penalización": por un lado, reciben menos recursos para prestar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales y, por otro, deben asumir nuevas cargas decididas por el Estado al tiempo que se les exige el cumplimiento de unos objetivos fiscales que no tienen en cuenta esa desigualdad de partida.

"No se puede seguir hablando de déficit, deuda, techo de gasto o estabilidad presupuestaria mientras se deja fuera el problema de fondo que condiciona la capacidad financiera de comunidades como la Región de Murcia: una infrafinanciación que se prolonga desde hace demasiados años", afirmó la consejera.

López Aragón critica que el modelo, "pactado con el separatismo catalán", supondría pasar de ser la comunidad peor financiada a la penúltima

López Aragón aseguró que la convocatoria se abordó el objetivo de estabilidad presupuestaria, el de deuda pública, el techo de gasto y la regla de gasto. "Sin embargo, no se ha hablado de la suficiencia financiera que necesitamos las comunidades autónomas para cumplir esos objetivos".

En este sentido, reiteró que las comunidades necesitan tener las mismas condiciones, "homogéneas", para poder dar cumplimiento a estos puntos: "No nos vale el modelo de financiación que ha puesto sobre la mesa el Ministerio, un modelo que está pactado con el separatismo catalán y que, además, lo que hace para la Región de Murcia es que pasemos de ser la peor financiada de España a la antepenúltima posición", insistió.

La consejera de Economía y Hacienda criticó que este modelo "no mejora absolutamente nada". Antes de acabar, lanzó un dardo al Ejecutivo de Pedro Sánchez asegurando que se hable de presupuestos "es algo que nos sorprende, porque llevamos toda la legislatura, precisamente, sin presupuestos; y lo que está claro es que hoy se habla de esto porque no se quiere hablar de la corrupción que asola y rodea al Gobierno de España".