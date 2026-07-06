La Región de Murcia, en alerta por calor este lunes antes de un martes aún más sofocante: la Aemet prevé hasta 41 grados

Toda España está hoy bajo riesgo por calor. En la Región de Murcia, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo por temperaturas máximas que alcanzarán los 38 grados.

En concreto, la alerta amarilla afecta este lunes, 6 de julio, a la comarca de la Vega del Segura. Según la previsión, se podrán alcanzar 38 grados centígrados entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 40 y el 70 por ciento.

En general, la jornada estará marcada por temperaturas elevadas en la Región de Murcia, con máximas que alcanzarán los 38 grados en Murcia, los 37 en Caravaca de la Cruz y Yecla, los 36 en Lorca y los 33 en Cartagena. Las mínimas también se mantendrán altas, entre los 18 grados previstos en Caravaca de la Cruz y Yecla y los 22 grados de Murcia y Cartagena, mientras que en Lorca no bajarán de los 21 grados.

Mapa de alerta meteorológica para este lunes / 112

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia se recomienda extremar las precauciones durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a las personas mayores, menores y colectivos especialmente vulnerables.

Alerta naranja este martes

El calor apretará aún más este martes, 7 de julio. La Aemet prevé un ascenso generalizado de las temperaturas y ha activado la alerta naranja en la comarca de la Vega del Segura por máximas que superarán los 40 grados.

El resto del territorio murciano, excepto el Campo de Cartagena y Mazarrón, estarán en aviso amarillo. Los termómetros rozarán los 40 grados en la mayoría de municipios.

Así, la previsión apunta a una jornada de calor intenso en la Región de Murcia, con máximas que llegarán hasta los 41 grados en Murcia. También se alcanzarán valores muy elevados en Caravaca de la Cruz y Yecla, donde los termómetros subirán hasta los 39 grados, mientras que en Lorca se esperan 38 grados y en Cartagena, 34. Las mínimas se mantendrán igualmente altas, con 19 grados en Caravaca de la Cruz y Yecla, 21 en Lorca y 22 grados en Murcia y Cartagena.