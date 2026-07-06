Protesta de opositores ante Educación: “Me he dejado la piel durante dos años para jugármela a la tómbola”

Con la Consejería de Educación fuertemente blindada por agentes de la Policía Nacional, cientos de opositores se concentraban a primera hora de este lunes ante la puerta del departamento que dirige Víctor Marín en Murcia para protestar por el “descalabro” de las últimas oposiciones al cuerpo de Maestros celebradas en pasado 20 de junio, convocatoria en la que el 63% de los aspirantes presentados ha suspendido.

Domingo Guerrero, un joven de 32 años, era uno de los docentes que acudía a la convocatoria para expresar su sorpresa e indignación ante una prueba para la que ha estado preparándose durante los últimos dos años. “No entiendo por qué estoy suspenso, hice un examen con 34 caras de folio escritas, páginas que he revisado de arriba abajo buscado errores o faltas de ortografía que no he encontrado”.

Este opositor ha logrado un 4,6 en el examen de Educación Primaria, “el mismo examen en el que compañeros que han estado formándose con mi mismo preparador han logrado un 9,5 en otro tribunal”, explicaba visiblemente enfadado.

En su caso, ha invertido más de 3.000 euros en prepararse en una academia, “me he dejado la piel en los últimos dos años, encerrado estudiando, sin ver a amigos ni a mi novia, para llegar y jugármela a la tómbola”, afirmaba. Una situación que “retrasara mi vida y mis planes dos años más”.

Al igual que Domingo, casi rozando el aprobado, se ha quedado también Juani, otra opositora de Infantil que tras reclamar el examen y pedir revisión ha logrado que le suban dos puntos, aunque esto no le servirá de nada porque su nota de la primera prueba ha quedado en un 4,9, lo que le impide acceder a la segunda prueba que se celebra esta semana.

Pero su malestar aumenta al afirmar que le han trasladado que esta revisión no le servirá de nada porque es posterior a que se publicaran las notas el pasado viernes.

Esta modificación le genera incluso más dudas, “quien no me dice a mí que debería tener más nota y que no se ha corregido bien”, se preguntaba a las puertas de Educación.

Juani es ya veterana en esto de las oposiciones, ya que es la tercera vez que se presenta, habiendo aprobado las dos anteriores, por lo que tenía puestas muchas esperanzas en la convocatoria de este año.

Ante unos resultados que han dejado por el camino a dos de cada tres opositores, los afectados reclaman un cambio en el modelo de examen y la existencia de un temario fijo de oposición. En esta petición coinciden con las organizaciones sindicales presentes en la concentración frente a la Consejería de Educación (STERM, CCOO y UGT) este lunes, así como con Podemos, presente en la protesta a través de Víctor Egio.

Reclaman un cambio en el modelo de examen

Desde STERM, Andrés Martínez exige a Educación que garantice que los recursos de alzada sean respondidos en tiempo y forma, así como que se reduzca la ratio de aspirantes por tribunal para que no vuelvan a superarse los 70, como en esta ocasión.

También insiste en la necesidad de cambiar el modelo de examen y achaca el alto porcentaje de suspensos a la subjetividad de los tribunales a la hora de corregir al no contar con un modelo único de corrección.

Nacho Tornel, responsable de Educación de CCOO, lamenta que se esté creando un ambiente de crispación que parece perpetuarse y afirmaba este lunes que “la frustración real viene de las personas que reciben directamente un cero cuando se han estado formando durante años para esta prueba”.

Sobre la modificación del modelo de examen, que compete al Ministerio de Educación, Tornel lamenta que este “está siendo excesivamente lento para lograr una solución” y teme que esta situación se pueda volver a repetir en la convocatoria de oposiciones masiva con más de 2.000 plazas de Secundaria del próximo año 2027.

La secretaria de Educación de UGT, Toñi del Vas, recuerda que el modelo de acceso a la función pública docente está obsoleto, por lo que han solicitado una reunión al consejero de Educación para que no se repita esta situación y exija cambios al Ministerio.

Por su parte, Víctor Egio lamentaba el “desproporcionado” despliegue policial ante las puerta de Educación ante una protesta de opositores, futuros docentes, que defienden la educación pública.

Sus palabras se entremezclaban con los gritos de los opositores, quienes exigían este lunes “un equipo de investigación” ante la alta tasa de suspensos y ponían “un cero al consejero”.

Educación coincide en que “hay que repensar el modelo de examen”

Durante la concentración de los opositores, el consejero Víctor Marín respondía a las protestas recordando que el cambio de modelo de examen que se reclama “es un debate que hay que abrir ante el Ministerio de Educación”, que es quien tiene las competencias para cambiar el decreto de acceso a la función docente.

Al tiempo que afirmaba que desde la Consejería también coinciden en que “hay que repensar el modelo de acceso a la función docente”, algo que se debe poner sobre la mesa en la Conferencia Sectorial de Educacion.

A preguntas de La Opinión reconoce que si en la próxima convocatoria de oposiciones este modelo sigue siendo el mismo, el proceso y el resultado también será el mismo, aunque insiste en que la Región de Murcia planifica las oposiciones al igual que el resto de comunidades autónomos, habiéndose incluso introducido cambios en esta ocasión como: publicación de los criterios seis meses antes de la prueba, opcionalidad en el examen, pruebas diseñadas por los cinco miembros del tribunal y la posibilidad de llevarse una copia del examen.

Sobre el resultado de las oposiciones que se conoció el pasado viernes, Marín explica que el porcentaje de aprobados es similar al de otras oposiciones que han contado con pruebas eliminatorias, que suele estar entre el 30 y el 40%, y recuerda que han sido 3.528 los opositores aprobados que pasan a la siguiente fase.