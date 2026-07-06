Sanidad
¿Qué es un pie diabético? Una complicación que puede acabar en amputación
Las personas con diabetes tienen entre 10 y 20 veces mayor riesgo de sufrir una amputación de miembro inferior, según Sanidad
La diabetes no solo se mide en glucosa. En sus formas más avanzadas, también deja huella en la vista, el riñón, el corazón y, de manera especialmente visible y dramática, en los pies. El llamado pie diabético es una de las complicaciones más graves de esta enfermedad crónica: empieza muchas veces con una herida pequeña, una rozadura o una úlcera que el paciente apenas nota, y puede terminar en una infección severa, una hospitalización o incluso una amputación.
En España, la diabetes afecta a más de cinco millones de adultos. En la Región de Murcia, los datos manejados por el Servicio Murciano de Salud apuntan a unas 107.000 personas diagnosticadas, aunque otras 60.000 podrían padecer la enfermedad sin saberlo.
A partir de esa base, la úlcera de pie diabético representa un problema sanitario de primer orden y, aunque no siempre fácil de cuantificar, en la Región el impacto potencial podría afectar a varios miles de pacientes.
La gravedad de la úlcera de pie diabético está en su evolución. La neuropatía diabética reduce la sensibilidad, por lo que una persona puede no notar una herida, una quemadura o una presión mantenida por el calzado. A ello se suma la enfermedad arterial periférica, que dificulta la llegada de sangre al pie y retrasa la cicatrización. Cuando la herida se infecta o no recibe suficiente riego, el riesgo de amputación aumenta.
El Ministerio de Sanidad advierte de que las personas con diabetes tienen entre 10 y 20 veces más riesgo de sufrir una amputación de miembro inferior que quienes no padecen la enfermedad. Además, en el 85% de los casos, ese riesgo está precedido por una úlcera o lesión previa, lo que viene a indicar que muchas amputaciones aparecen tras una cadena de señales que, aunque se detecten, son difíciles de tratar. Para colaborar en esa tarea, se plantean estas nuevas terapias celulares regenerativas.
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