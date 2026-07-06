Murcia estrena el primer centro de respuesta rápida para emergencias del agua de toda España

La gestión del agua ha dejado de ser únicamente una cuestión de infraestructuras para convertirse en una carrera contrarreloj frente a fenómenos cada vez más extremos. Inundaciones, sequías, apagones o episodios de contaminación ya no forman parte de un escenario excepcional, sino de una realidad que obliga a anticiparse. Con esa premisa, el municipio de Murcia alberga desde hoy el primer Centro de Resiliencia Operativa (CRO) de Veolia en España, una instalación concebida para responder con rapidez ante emergencias hídricas tanto en la Región como en cualquier otro punto del país.

Ubicado en el polígono industrial Cabezo Cortao, el nuevo complejo nace con la vocación de convertirse en una base logística permanente desde la que movilizar recursos técnicos y humanos cuando una crisis comprometa el suministro de agua o el funcionamiento de infraestructuras esenciales. La inauguración reunió a representantes institucionales de distintos municipios murcianos, encabezados por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez; el consejero de Presidencia y Emergencias, Marcos Ortuño, y el consejero delegado de Veolia en la Región de Murcia, Juan José Alonso, la compañía que anteriormente operaba en la Región de Murcia bajo la marca Hidrogea.

Lejos de tratarse de un almacén de maquinaria, el CRO combina tecnología, mantenimiento especializado, logística y coordinación permanente. En sus instalaciones se revisan de forma preventiva, predictiva y correctiva equipos críticos como bombas, soplantes, decantadores o centrifugadoras, mientras un parque de cientos de dispositivos permanece inventariado y preparado para ser desplegado en cuestión de horas allí donde sea necesario. Grupos electrógenos, plantas portátiles de ósmosis y ultrafiltración, bombas de achique, depósitos móviles o camiones especializados forman parte de un inventario conectado digitalmente mediante las plataformas CRO Connect y Logispot, que permiten conocer en tiempo real la disponibilidad y localización de cada recurso.

El responsable territorial de Veolia explicó que la experiencia acumulada durante décadas en situaciones de emergencia ha llevado a la compañía a dar un paso más en su capacidad de respuesta. Según recordó, la Región de Murcia reúne unas condiciones especialmente sensibles a los efectos del cambio climático y Veolia concentra aquí además la gestión del agua de cerca de un millón de habitantes, aproximadamente dos tercios de la población regional. "Este proyecto trata de ayudar a personas", resumió Juan José Alonso durante su intervención.

Acto de inauguración de la unidad de emergencia del agua en el polígono industrial Cabezo Cortao de Murcia. / Juan Carlos Caval

La elección de Murcia tampoco es casual. Alonso recordó que terremotos, incendios, sequías, episodios de contaminación o las sucesivas danas han obligado a desplegar recursos extraordinarios en numerosas ocasiones, incluida la riada que afectó recientemente a buena parte del sureste español. Esa experiencia, señaló, convenció a la empresa de concentrar en la Región buena parte de sus medios materiales y humanos para ofrecer una respuesta más rápida tanto al Levante como al resto del territorio nacional.

El centro permanece operativo las veinticuatro horas del día y trabaja coordinadamente con los sistemas de control digital que supervisan las redes de abastecimiento y saneamiento. Esa monitorización continua permite detectar incidencias incluso antes de que se manifiesten plenamente. Alonso recordó como ejemplo el episodio de turbidez registrado durante las lluvias del pasado otoño, cuando la detección temprana permitió anticipar actuaciones antes incluso de que otros organismos fueran conscientes del problema.

Además del equipamiento técnico, el CRO integra la experiencia de más de mil profesionales de Veolia y de las empresas mixtas en las que participa en la Región de Murcia. Esa estructura facilita movilizar personal especializado junto a maquinaria pesada o sistemas portátiles de tratamiento de agua en función de las necesidades de cada emergencia.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, en la inauguración del primer centro de Resiliencia Operativa de Veolia en España. / Juan Carlos Caval

Parte de esos recursos ya trabaja fuera de las instalaciones. Durante la inauguración, Alonso reveló que algunos equipos se encuentran desplegados actualmente en Cataluña, mientras otros participan en distintas actuaciones en Andalucía. Al mismo tiempo, maquinaria del propio centro interviene en la reparación del colector central de Murcia, una de las obras hidráulicas más relevantes que afronta actualmente la capital. "Es un centro que está activo y que está dando servicio a muchos municipios", destacó.

4.000 metros cuadrados y 383 dispositivos

La colaboración entre administraciones y empresas apareció de forma recurrente durante el acto. El consejero Marcos Ortuño defendió que las emergencias comienzan mucho antes de que llegue el agua y subrayó que la anticipación, la coordinación y la rapidez constituyen las tres claves para proteger a la población. A su juicio, la Administración necesita apoyarse en empresas con capacidad tecnológica y medios propios para responder como "un solo equipo" cuando se producen situaciones críticas.

Representantes políticos e institucionales en la inauguración del nuevo centro para emergencias de hídricas de Veolia en Murcia. / Juan Carlos Caval

También la alcaldesa de Murcia enmarcó el nuevo centro dentro de una estrategia compartida para reforzar la resiliencia territorial. Pérez destacó que el recinto dispone de cerca de 4.000 metros cuadrados y alberga 383 dispositivos destinados a intervenir ante inundaciones, averías o problemas de abastecimiento. A su juicio, la infraestructura convierte a Murcia en un referente nacional en la gestión preventiva de emergencias relacionadas con el ciclo integral del agua.

La filosofía del proyecto trasciende, sin embargo, los límites de los municipios donde Veolia presta servicio. Aunque la infraestructura dará cobertura directa a trece localidades, sus responsables insistieron en que los recursos se movilizarán allí donde resulte necesario, siguiendo un principio de solidaridad que ya ha guiado actuaciones anteriores dentro y fuera de la Región.

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Con esta inauguración, Murcia incorpora una instalación concebida para reducir tiempos de respuesta y minimizar el impacto de futuras crisis sobre un servicio tan cotidiano como imprescindible. Porque solo cuando el agua deja de salir del grifo, recordaron varios intervinientes, se comprende realmente el valor de estar preparados.