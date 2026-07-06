El Ministerio culmina la restauración de 33.000 metros cuadrados de dunas en La Manga del Mar Menor

El Ministerio para la Transición Ecológica ha concluido la primera fase de los trabajos de restauración dunar en seis áreas de La Manga del Mar Menor, en el término municipal de San Javier (Murcia), una actuación que ha permitido intervenir sobre 33.000 metros cuadrados con el propósito de recuperar hábitats naturales y reforzar la protección del litoral frente a la erosión.

La intervención, ejecutada por la Dirección General de la Costa y el Mar, ha supuesto una inversión de 210.000 euros y se enmarca en la línea 3.2 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El ámbito de actuación comprende el tramo situado entre el Canal del Estacio y Veneziola, una de las zonas más expuestas a la presión urbanística de un enclave turístico que durante el verano puede superar los 200.000 residentes.

Entre los trabajos realizados figura la eliminación de 3.900 metros cuadrados de flora exótica invasora, especialmente uña de gato (Carpobrotus edulis), considerada una de las principales amenazas para la biodiversidad. Al mismo tiempo, los operarios han creado cerca de 3.800 metros cuadrados de nuevas dunas mediante el aprovechamiento de arribazones de posidonia y han plantado 10.923 ejemplares de especies autóctonas sobre una superficie de 5.000 metros cuadrados.

Las actuaciones también han incluido la instalación de vallados blandos y captadores de arena para favorecer la consolidación de los nuevos sistemas dunares y facilitar la recuperación de la vegetación propia de este ecosistema. Según las fuentes estatales, el objetivo pasa por mantener el equilibrio sedimentario de la costa y reducir el impacto del oleaje durante los temporales, ya que las dunas actúan como una reserva natural de arena para las playas.

Actuaciones de restauración dunar en La Manga. / Miteco

La esparraguera del Mar Menor

Entre las especies introducidas destacan la esparraguera del Mar Menor (Asparagus macrorrhizus), la azucena de mar (Pancratium maritimum), el cuernecillo de mar (Lotus creticus) y la lechuga de mar (Limonium cossonianum). Especial atención recibe la esparraguera del Mar Menor, un endemismo cuya conservación preocupa especialmente después de que en abril de 2023 fuera incluida en la categoría de "en peligro de extinción" del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Las fuentes estatales recuerdan que esta planta se concentra principalmente en las áreas dunares de La Manga, muchas de ellas situadas sobre terrenos urbanizables y fuera del dominio público marítimo-terrestre, una circunstancia que convierte el desarrollo urbanístico en su principal amenaza.

La protección de las zonas restauradas constituye otro de los pilares del proyecto. Para favorecer la consolidación de la vegetación y evitar daños sobre los nuevos arenales, el perímetro de las áreas regeneradas ha sido cerrado mediante postes de madera y cuerdas, con el fin de impedir el paso de personas y vehículos.

El seguimiento de la actuación continuará durante los próximos años. Las mismas fuentes indican que la eliminación de especies invasoras se repetirá cada cuatro meses durante, al menos, cuatro años para evitar su reaparición, dada la elevada capacidad de estas plantas para recolonizar el terreno si no existe una vigilancia continuada.

Las seis zonas de intervención se distribuyen entre dos enclaves del Mediterráneo —Ensenada del Esparto Norte y Sur— y cuatro del Mar Menor: Playa Chica y Veneziola Sur, Centro y Norte. Además de las labores de restauración ambiental, los trabajos han permitido retirar restos de estructuras de hormigón y escombros acumulados en las áreas intervenidas.

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La actuación forma parte de la estrategia estatal para la protección y recuperación de la ribera mediterránea del Mar Menor, orientada a restaurar los ecosistemas dunares todavía recuperables y a reforzar la adaptación del litoral frente a los efectos del cambio climático. Desde el Ministerio también recuerdan que estas intervenciones se complementan con otros proyectos de mayor envergadura, como la recuperación del entorno de Puerto Mayor y la Caleta del Estacio, ya adjudicada, así como el futuro acondicionamiento de la playa de La Llana, pendiente de la reversión de varios terrenos al dominio público marítimo-terrestre por parte de la Comunidad Autónoma.