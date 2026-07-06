El mes de junio fue el segundo más cálido de los últimos 66 años en la Región de Murcia

Junio de 2026 dejó en la Región de Murcia un balance marcado por el calor y la falta de lluvias. El mes fue muy cálido y muy seco, hasta el punto de convertirse en el segundo junio más cálido de los últimos 66 años, igualado con el de 2012 y solo por detrás del de 2025. Las precipitaciones fueron muy escasas y quedaron concentradas en tres episodios, mientras que el viento fuerte apareció en cuatro jornadas. Pese a ese junio seco, el año hidrológico 2025-2026 mantiene un comportamiento húmedo.

Durante los primeros días del mes, la Región quedó bajo una situación anticiclónica en la Península, aunque interrumpida por el paso de varias vaguadas atlánticas entre los días 2 y 11. Ese escenario dejó un descenso puntual de las temperaturas, algunos chubascos aislados y los primeros episodios de viento fuerte, con predominio de vientos de componente oeste y suroeste. A partir del día 12, el anticiclón de las Azores se mantuvo relativamente estacionario en el Atlántico y dejó la Península en una situación de pantano barométrico, con el paso de ondas cortas y vórtices en altura que favorecieron chubascos y tormentas aisladas, principalmente los días 14, 15, 18 y 20.

Desde mediados de mes pasaron a dominar los vientos de componente este y noreste, con nuevos episodios de viento fuerte los días 18 y 20. Ya a partir de los días 21 y 22, una gran dorsal se extendió sobre buena parte de Europa y provocó una ola de calor en España, aunque sin afectar como tal a la Región de Murcia. En la recta final del mes, la formación de una DANA sobre el este peninsular aumentó la inestabilidad en el área mediterránea, con un descenso de las temperaturas y chubascos y tormentas dispersas en el interior regional.

Temperaturas

La temperatura media mensual en la Región de Murcia fue de 24,9 grados, con una anomalía de +2,7 grados respecto al periodo de referencia 1991-2020, lo que dio al mes un carácter térmico muy cálido. Tanto las máximas como las mínimas empujaron ese balance: la media de las máximas fue de 31,6 grados, con una anomalía de +2,4 grados, la sexta más cálida de los últimos 66 años; y la media de las mínimas fue de 18,1 grados, con una anomalía de +2,5 grados, la segunda más cálida desde 1961, solo superada por la del año pasado. El día con la temperatura media regional más alta fue el 23, mientras que la más baja se registró el 12.

Las temperaturas máximas estuvieron por encima de lo habitual prácticamente durante todo el mes, con la excepción de una pequeña anomalía fría los días 11 y 12. Entre los episodios cálidos destacó el arranque de junio, con la mayor anomalía cálida, de +8,3 grados, el día 2, y también el periodo comprendido entre el día 13 y el final del mes, que fue el episodio más persistente. En cuanto a las mínimas, solo entre los días 12 y 14 se situaron muy próximas a los valores normales; el resto del mes estuvieron por encima de la media, con un máximo de anomalía diaria de +4,3 grados el día 21.

Las máximas más altas, en promedio, se dieron los días 22 y 23. La máxima absoluta del mes fue de 40,8 grados y se registró en Archena el día 2. En el extremo contrario, las máximas más bajas, en promedio, se observaron el día 11, aunque la máxima más baja mensual fue de 23,6 grados y se midió en Cartagena el día 4. Las mínimas más altas, en promedio, llegaron el día 21, mientras que la mínima más alta mensual se registró en la estación de Mazarrón “Las Torres” el día 22, con 27,0 grados. Las mínimas más bajas, en promedio, se observaron el día 12, aunque la mínima absoluta mensual fue de 11,1 grados, registrada el día 14 en Fuentes del Marqués, Caravaca.

El calor también dejó una efeméride. En el observatorio de San Javier Aeropuerto, con datos desde 1946, se superó la temperatura media de las mínimas más alta para un mes de junio: la efeméride anterior era de 20,6 grados en 2025 y la nueva marca queda en 21,4 grados en 2026.

Lluvias

La lluvia fue la otra gran protagonista del mes, pero por su ausencia. La precipitación media en la Región fue de solo 1,7 litros por metro cuadrado, el 22% del valor de la mediana, por lo que junio tuvo un carácter pluviométrico muy seco. Fue el sexto junio más seco de los últimos 66 años, igualado con 1987, y el cuarto más seco del siglo XXI, solo por detrás de 2013, 2009 y 2007.

La comarca del Noroeste fue la zona que más precipitación acumuló, con una máxima mensual de 14,8 l/m² en Benizar, Moratalla. También se recogieron cantidades destacadas en el Altiplano, con 4,0 l/m² en Yecla y 3,8 l/m² en Jumilla-El Albal. En cambio, en buena parte de la mitad sur y del litoral regional las precipitaciones fueron nulas o muy escasas.

Las lluvias se repartieron en tres episodios y con una distribución territorial muy irregular. El primero se produjo entre los días 5 y 6 y afectó principalmente al Campo de Cartagena y al Valle del Guadalentín. El segundo llegó a mediados de mes, con precipitaciones en puntos del Altiplano, el Valle del Guadalentín y el entorno de Murcia, localmente en forma de granizo, como ocurrió en Blanca el día 18. El tercer episodio, y el más significativo, fue el del día 28, cuando se acumularon las mayores cantidades del mes, sobre todo en el Noroeste y en zonas del interior. Ese día, en la estación de Benizar, Moratalla, se registraron tanto la máxima precipitación diaria y acumulada mensual, 14,8 l/m², como las intensidades más elevadas en una hora y en diez minutos, con 10,4 l/m² y 4,2 l/m², respectivamente.

También en precipitación se batió una efeméride: el observatorio de Murcia, con datos desde 1984, superó la marca de precipitación mensual mínima para un mes de junio. La efeméride anterior era de precipitación inapreciable en 2009, es decir, inferior a 0,1 l/m², y la nueva queda en 0,0 l/m² en 2026.

Pese al junio muy seco, el balance del año hidrológico sigue siendo húmedo. Entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2026 se acumularon 311,2 l/m², el 120% del valor normal para ese mismo periodo, que es de 258,6 l/m². Este registro es el décimo más húmedo del siglo XXI. En el reparto mensual, octubre fue húmedo, noviembre extremadamente seco, diciembre y enero muy húmedos, febrero normal, marzo muy húmedo, abril húmedo, mayo normal y junio muy seco.

La actividad eléctrica fue inferior a lo habitual para un mes de junio. Se registraron 425 descargas nube-tierra repartidas en 6 días, por debajo de la media del periodo 2000-2025, situada en 7,5 días de tormenta y 798,8 descargas. La actividad tormentosa se concentró casi por completo el día 28, con 393 descargas, el 92,5% del total mensual. De forma más aislada también hubo actividad los días 14, 15, 18, 27 y 29, con un total conjunto de 32 descargas.

Vientos

El viento también tuvo presencia durante el mes. La Aemet contabilizó cuatro días con viento fuerte, entendido como una velocidad media durante diez minutos igual o superior a 41 km/h: fueron los días 2, 3, 18 y 20. En la primera decena predominaron los vientos de componente oeste y suroeste, mientras que desde mediados de mes se impusieron los de componente este y noreste, especialmente en el litoral.

Los episodios más relevantes se produjeron los días 2 y 3 y, posteriormente, los días 18 y 20. El día 2 hubo viento fuerte en las Salinas de Cabo de Palos, Cartagena, de dirección sur, y se alcanzaron rachas máximas de 61 km/h en Zarcilla de Ramos, de dirección oeste-suroeste. El día 3 también se registró viento fuerte en distintos puntos de la Región, con rachas máximas de 59 km/h en Mazarrón-Las Torres, de dirección suroeste. El día 18 volvió a soplar viento fuerte en Mazarrón-Las Torres, esta vez de dirección noreste, y el día 20 se produjo el episodio más intenso del mes, con la racha máxima mensual de 65 km/h en esa misma estación y de dirección noreste.