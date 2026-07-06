La maquinaria del CRO ya trabaja en Cataluña, Andalucía y el colector central de Murcia

La actividad del nuevo Centro de Resiliencia Operativa comenzó antes incluso de su inauguración oficial. Buena parte de los recursos almacenados en las instalaciones de Cabezo Cortao ya se encuentran desplegados en diferentes puntos de España, demostrando que la infraestructura funciona como una base logística permanente y no únicamente como un centro de almacenamiento.

Durante la presentación, el consejero delegado de Veolia en la Región de Murcia, Juan José Alonso, explicó que algunos espacios de la nave permanecían vacíos porque varios equipos están actualmente destinados en Cataluña, donde participan en una intervención de emergencia relacionada con infraestructuras hidráulicas.

Al mismo tiempo, otros recursos prestan servicio en Andalucía. El responsable de la compañía detalló que el CRO mantiene actuaciones en plantas de tratamiento de aguas de Adra (Almería) y Teulada (Alicante), además de intervenciones vinculadas a instalaciones de depuración en Sevilla y Cádiz, junto a otras operaciones relacionadas con la generación energética y el tratamiento de aguas residuales.

La Región de Murcia también concentra una parte importante de esa actividad. Equipos procedentes del nuevo centro trabajan en la reparación del colector central de la avenida Miguel Induráin, una infraestructura clave para el sistema de saneamiento de la capital cuyo deterioro obligó a movilizar maquinaria especializada.

Alonso explicó que precisamente esa capacidad para desplazar recursos allí donde surja una necesidad constituye uno de los principales objetivos del nuevo centro. "Es un centro que está activo y que está dando servicio a muchos municipios", afirmó durante su intervención.

Principio de solidaridad

La instalación dispone de grupos electrógenos, plantas portátiles de ultrafiltración y ósmosis, bombas de achique, depósitos móviles, camiones de limpieza de alcantarillado y otros equipos preparados para restablecer con rapidez los servicios esenciales cuando una emergencia afecta al abastecimiento o al saneamiento.

La red logística se apoya además en más de un millar de trabajadores distribuidos entre Veolia y las empresas mixtas participadas en la Región de Murcia, así como en sistemas digitales que permiten conocer en tiempo real la ubicación y disponibilidad de cada equipo.

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La vocación del CRO trasciende el ámbito regional. Aunque su prioridad será atender a los municipios murcianos donde opera la compañía, la instalación ha sido diseñada para apoyar cualquier emergencia que pueda producirse en el conjunto del territorio nacional, siguiendo el modelo de solidaridad que ya permitió movilizar recursos murcianos durante la dana que afectó a la Comunidad Valenciana y que ahora vuelve a ponerse en práctica con actuaciones simultáneas en distintos puntos de España.