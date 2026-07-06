Investigadores murcianos crean una biofactoría de células para tratar heridas

La medicina regenerativa sigue dando pasos gracias al trabajo de investigadores murcianos, concretamente del grupo de Regeneración, Oncología Molecular y TGF-β del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) Pascual Parrilla, quienes han creado una biofactoría de células con la vista puesta en el tratamiento de grandes heridas, y particularmente aquellas como la úlcera de pie diabético.

Hasta ahora, la membrana amniótica -capa más interna de la placenta, que envuelve al feto- está en la base del tratamiento de estas heridas, ya que cuenta con importantes propiedades regenerativas, antiinflamatorias, analgésicas y antimicrobianas, llegando a estar considerada un ‘parche biológico’ que produce la cicatrización en casos donde no se produce más.

Sin embargo, la dependencia de las donaciones de esta membrana que pueden hacer las madres tras el parto limita sus usos, tal y como explica a La Opinión el responsable de este grupo de investigación del IMIB, el doctor Francisco José Nicolás, lo que les ha llevado a apostar por esta vía de investigación como un avance en terapia celular.

Para ello, el grupo está desarrollando una innovadora estrategia basada en células madre procedentes de la membrana amniótica humana para favorecer la regeneración de los tejidos dañados por complicaciones de la diabetes, por infecciones o por heridas de accidentes que no logran cicatrizar.

Nicolás recuerda que comenzaron a trabajar con esta parte de la placenta para el tratamiento de heridas en 2008, de la mano del doctor Goyo Castellanos, «un tratamiento que ha demostrado sus buenos resultados en este tiempo». Conscientes de las limitaciones de la materia prima, plantearon el estudio celular de la misma para conocer qué células de la membrana eran las que actuaba en la cicatrización y así poder trabajar con ellas mediante cultivos en el laboratorio.

El grupo de investigadores liderado por Francisco José Nicolás y entre cuyos miembros también están Marc Alcaraz, Ana Galvache, Isabel Hernández y José María Puente, viene trabajando en la extracción de las células epiteliales y mesenquimales de la membrana amniótica para trabajar con ellas en el laboratorio ubicado en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El responsable de la investigación aprendió la técnica utilizada para la extracción de las células de la membrana amniótica en Italia junto a la doctora Parolini, un proceso que ha importado a la Región y para el cual tendrá que hacer uso de las instalaciones de la Sala Blanca de la Arrixaca, ya que estos tejidos se tienen que manipular como si se tratase de medicamentos, antes de aplicarlos en pacientes, a través de estos espacios seguros de los que únicamente hay una veintena de salas en toda España.

Una vez obtenidas las células, los investigadores del IMIB Pascual Parrilla crean medios condicionados de los dos tipos celulares principales de la membrana amniótica. Además, en el laboratorio, han desarrollado modelos celulares que recrean el entorno de una herida crónica en los que poder probar el tratamiento de estas células de la membrana por separado y así poder conocer el resultado de cada una de ellas.

«Para ello transformamos las células epiteliales en células similares a las que hay en el borde de las heridas crónicas, creando células cronificadas en las que podemos ensayar esas soluciones terapéuticas que buscamos. Este paso nos permite tener una aproximación a una herida crónica real en el laboratorio, utilizándola como banco de pruebas», apunta el responsable del proyecto.

Los cultivos de este tipo permiten al equipo reproducir y hacer un seguimiento de cada una de las fases por las que atraviesa una herida, siguiendo al detalle procesos como son la migración celular y la división celular, claves en la cicatrización.

El objetivo de esta biofactoría de células es poder obtener en el laboratorio los compuestos que ayudan en la cicatrización de heridas complejas, un proyecto que está financiado a su vez por la Fundación Séneca, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor; y por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Instituto de Salud Carlos III.

Las células ‘inmortales’ llegarán de Alemania en dos semanas

Para avanzar en el proyecto, los investigadores de la Región de Murcia necesitan contar con una cantidad suficiente de materia, para lo cual las células deben multiplicarse, crecer y mantenerse vivas durante periodos de tiempo largos. Francisco José Nicolás explica que «las células primarias tienen una vida muy corta», por lo que han apostado por un proceso de «inmortalización» que se logra mediante una modificación que da lugar a células de crecimiento prolongado conocidas como «células inmortales», capaces de mantener la producción de factores regenerativos de forma estable y que se pueden guardar en el laboratorio sin problema.

Alcaraz, becario predoctoral de la Fundación Séneca, ha estado en Alemania, en el laboratorio del doctor Bernd Giebel, para producir la inmortalización de estas células. Dicha estancia ha sido patrocinada por un programa de la Fundación Séneca que fomenta las estancias de investigadores predoctorales en centros de altísimo nivel fuera de España. En estos momentos, las células se encuentran en Alemania «para inmortalizarlas» y «esperamos que vuelvan en dos semanas para poder trabajar ya con ellas».

El tratamiento celular de grandes heridas forma parte de la medicina regenerativa y se utiliza especialmente en pacientes con quemaduras extensas, úlceras crónicas, heridas traumáticas complejas o pérdidas importantes de piel y tejido blando. Su objetivo es acelerar la cicatrización y favorecer la regeneración de tejidos dañados, pero desde que el trabajo de laboratorio llega al paciente debe pasar por distintas fases.

El doctor Nicolás afirma que «en estos momentos tenemos las células, que ya han demostrado en el laboratorio su capacidad terapéutica, pero ahora hay que llevarlo a modelos preclínicos, con animales, y posteriormente a pacientes», un proceso que se podría alargar durante al menos dos años.