Finalizan las obras de protección frente a inundaciones en el barranco de Pliego

Las obras del barranco de Pliego ya han finalizado. Según informó la Comunidad en una nota de prensa, el cauce contaba hasta ahora con un drenaje de diámetro insuficiente que colapsaba ante episodios de lluvia intensa, provocando desbordamientos en el punto bajo del barranco; situación que generaba daños materiales recurrentes y molestias constantes para los vecinos de las viviendas colindantes.

Concretamente, La actuación ha contado con tres ejes: se ha restaurado el cauce con un nuevo drenaje correctamente dimensionado, reforzado con dos diques de gaviones que frenan la energía del agua y estabilizan el terreno

En segundo lugar, se ha construido una balsa de detención e infiltración, diseñada para retener el caudal punta (el momento de mayor afluencia) y liberarlo de forma progresiva, lo que evita daños agua abajo. Por último, se ha llevado a cabo una revegetación con especies autóctonas que recupera el entorno natural del barranco

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, indicó hoy, durante su visita al barranco, que “con esta actuación, el Gobierno regional da solución a los problemas reales que tienen los ciudadanos". En este caso se refiere a que con esta obra se reducen los desbordamientos que, hasta ahora, dañaban las infraestructuras de la zona".

Según Buendía, con las mejoras que se han realizado “se conseguirá laminar el agua para que baje con mucha menos fuerza cuando se produzcan lluvias torrenciales". El consejero considera que en la Región de Murcia este tipo de actuaciones son necesarias por las características de su clima.

“Más allá de la seguridad, el proyecto incorpora una dimensión ambiental y social" porque el agua retenida en la balsa se "infiltra para recargar el acuífero local", afirmó el consejero.

Además, indican que el barranco se ha transformado en un corredor verde, dotado de un sendero y un mirador para el disfrute de los residentes de la zona. “Adaptarse a la nueva realidad climática y proteger a los vecinos es exactamente gestionar cada gota con criterio”, señaló el consejero, quien insistió en que el Gobierno regional “sigue impulsando y ejecutando actuaciones hidráulicas en toda la Región de Murcia para resolver los problemas que más preocupan a los ciudadanos”.

En la actuación en la rambla de Pliego se han invertido 347.608 euros. Los trabajos se han completado en un plazo de cuatro meses y han sido cofinanciados con fondos europeos.

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Buendía también recordó que este tipo de obras se enmarcan en una estrategia más amplia de actuación sobre los cauces de la Región. “El Gobierno regional actúa dentro de sus competencias y esperamos que el Gobierno de España actúe dentro de las suyas y acometa infraestructuras identificadas y necesarias".