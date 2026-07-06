Consulta las notas de corte de todos los grados de la UMU para el curso 2026/27

La Universidad de Murcia (UMU) ha publicado este lunes las primeras listas con las notas de corte de todos los grados para el curso 2026/2027. Estas calificaciones, que reflejan la nota del último estudiante admitido, irán variando y descendiendo a medida que avance el proceso de matriculación y se publiquen las sucesivas listas de admisión.

De forma general, se ha producido un descenso de las mismas respecto al curso anterior. De las 68 titulaciones, únicamente ocho experimentan incrementos respecto al año pasado, mientras que la mayoría registra descensos que oscilan entre 0,028 y 3,002 puntos.

En esta primera adjudicación, las puntuaciones más altas corresponden un curso más a dobles grados y estudios del ámbito científico-sanitario. El Doble Grado en Matemáticas y Física vuelve a registrar la nota más elevada, con un 13,475, seguido de Medicina (13,311) y Odontología (13,132). Entre las titulaciones con mayor exigencia de acceso figuran también el Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática (12,630) y el Grado en Biotecnología (12,464).

La nota de corte refleja la nota del último estudiante admitido en la titulación, por lo que, a medida que avance el proceso de admisión, irán reajustándose, como ocurre cada curso. En este sentido, la vicerrectora de Estudios, Ángela Almela, subraya la importancia de diferenciar entre demanda y nota de corte, dos indicadores que responden a realidades distintas. “La demanda refleja cuántas personas eligen una titulación en primera opción, mientras que la nota de corte corresponde a la calificación del último estudiante admitido y depende tanto del número de plazas disponibles como del perfil académico de quienes compiten por ellas”, explica.

Según Almela, los datos muestran que solo cuatro titulaciones coinciden entre las diez más demandadas y las diez con mayor nota de corte: Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia. «Una titulación puede ser muy popular sin registrar la nota más alta y, del mismo modo, puede alcanzar una elevada nota de corte sin contar con un volumen masivo de solicitantes», indica.

La vicerrectora recuerda además que «la nota de corte no mide la calidad ni la utilidad social de un grado, sino la competencia por una plaza en un momento concreto». En este sentido, destaca que la Universidad de Murcia mantiene una oferta académica amplia y equilibrada que responde a las necesidades presentes y futuras de la sociedad, con titulaciones estratégicas para el desarrollo social, cultural, económico y científico, independientemente de su nivel de demanda o de su nota de acceso.

Consulta las notas de corte de los grados de la UMU para el próximo curso, a continuación.

Grado en Administración y Dirección de Empresas: 8,399

Grado en Bellas Artes: 8,502

Grado en Biología: 11,572

Grado en Bioquímica: 12,175

Grado en Biotecnología: 12,464

Grado en CC. de la Actividad Física y del Deporte: 9,88

Grado en CC. Políticas, Gobierno y Administración Pública: 8,808

Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos: 12,222

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 10,28

Grado en Ciencia y Tecnología Geográficas: 6,938

Grado en Ciencias Ambientales: 9,503

Grado en Comunicación Audiovisual: 9,578

Grado en Criminología: 10,542

Grado en Derecho: 9,68

Grado en Economía: 9,402

Grado en Educación Infantil: 10,501

Grado en Educación Infantil ISEN: 7,23

Grado en Educación Primaria: 10,788

Grado en Educación Primaria ISEN: 6,619

Grado en Educación Social: 8,24

Grado en Enfermería (C.A. Cartagena): 12,656

Grado en Enfermería (Lorca): 12,41

Grado en Enfermería (Murcia): 12,736

Grado en Estudios de Comunicación y Medios/Bachelor Communication and Media Studies: 6,412

Grado en Estudios Franceses: 7,5

Grado en Estudios Ingleses: 7,75

Grado en Farmacia: 12,776

Grado en Filología Clásica: 8,538

Grado en Filosofía: 8,564

Grado en Física: 12,298

Grado en Fisioterapia: 12,29

Grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales: 8,333

Grado en Historia: 6,875

Grado en Historia del Arte: 7,21

Grado en Ingeniería en Informática: 10,373

Grado en Ingeniería Química: 11,118

Grado en Lengua y Literatura Españolas: 8,32

Grado en Logopedia: 9,62

Grado en Marketing: 9,942

Grado en Matemáticas: 12,415

Grado en Medicina: 13,311

Grado en Nutrición Humana y Dietética (Lorca): 11,119

Grado en Odontología: 13,132

Grado en Óptica y Optometría: 10,536

Grado en Pedagogía: 9,919

Grado en Periodismo: 9,015

Grado en Psicología: 11,185

Grado en Publicidad y RR. Públicas: 9,822

Grado en Química: 11,594

Grado en Relaciones Internacionales: 11,83

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 7,132

Grado en Seguridad: 7,25

Grado en Sociología: 6,305

Grado en Terapia Ocupacional: 10,552

Grado en Trabajo Social: 7,53

Grado en Traducción e Interpretación - Lengua B Inglés: 9,529

Grado en Traducción e Interpretación - Lengua B Francés: 7,14

Grado en Turismo (Murcia): 8,13

Grado en Veterinaria: 12,3

DTIE Grado en ADE y Grado en Derecho: 11,76

DTIE Grado en CC. Activ. Física y Deporte y Grado en Nutrición Humana y Dietética: 10,532

DTIE Grado en Criminología y Grado en Seguridad: 10,014

DTIE Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria: 12,089

DTIE Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria ISEN: 8,598

DTIE Grado en Educación Primaria y Grado en CC. Activ. Física y Deporte: 10,98

DTIE Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática: 12,63

DTIE Grado en Matemáticas y Grado en Física: 13,475

DTIE Grado en Química y Grado en Ingeniería Química: 12,258

Accede al documento completo con las notas de corte de la UMU 2026/27 Accede al documento completo con las notas de corte de la UMU 2026/27

Los grados de Ciencias de la Salud, los más demandados

La institución oferta este año un total de 6.522 plazas y ha registrado 19.395 solicitudes de preinscripción, de las que 10.139 proceden de la Región de Murcia y 9.256 de otros distritos universitarios.

Las titulaciones vinculadas al ámbito de las Ciencias de la Salud vuelven a concentrar el mayor interés entre quienes solicitan plaza en la UMU. El Grado en Medicina encabeza la demanda con 4.089 solicitudes en primera opción, seguido de Enfermería en Murcia, con 2.063 solicitudes, y Odontología, con 1.042. También figuran entre las titulaciones con mayor número de aspirantes Veterinaria (1.025), Psicología (953), Educación Primaria (677), Derecho (645) e Ingeniería en Informática (578).

Almela señala que estos datos vuelven a poner de manifiesto “la fuerte capacidad de atracción de las titulaciones sanitarias, al tiempo que reflejan el interés creciente por estudios con una destacada proyección profesional y social, como Educación, Derecho, Psicología o Informática”.

Las personas que hayan obtenido plaza en su primera opción deberán formalizar su matrícula entre el 7 y el 10 de julio, si no quieren perder su plaza. Quienes no hayan sido admitidos en su primera opción tienen el mismo plazo para confirmar que desean permanecer en el proceso y esperar a los resultados de la segunda lista de admisión, que se publicará el 16 de julio.