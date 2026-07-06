La Comunidad somete a información pública el Plan de Recuperación de la nacra

La Comunidad somete a información pública el Plan de Recuperación de la especie Pinna nobilis (nacra común), una actuación estratégica destinada a garantizar la supervivencia de una especie emblemática del Mediterráneo y la laguna costera del Mar Menor, que se encuentra en peligro crítico de extinción y cuyas poblaciones están en situación crítica de desaparición.

El Mar Menor alberga hoy una de las dos únicas poblaciones que sobreviven en España, junto con la del delta del Ebro, después de que la mortalidad masiva iniciada en 2016 arrasara prácticamente con toda la especie en el mar Mediterráneo.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó hoy que “el Mar Menor se ha convertido en un refugio natural para una especie al borde de la extinción, y el Gobierno regional asume su responsabilidad asegurando su protección máxima”. Añadió que “este plan es una herramienta rigurosa, basada en la elevada experiencia adquirida durante los últimos años gracias al riguroso seguimiento y las distintas medidas de gestión de la especie llevadas a cabo por la Consejería para intentar devolver a la nacra un futuro que hasta hace muy poco parecía imposible”.

El plan abarca un total de 28.356 hectáreas de superficie marina, que incluye la laguna del Mar Menor y la franja litoral sumergida mediterránea de la Región de Murcia. Estas áreas coinciden con un amplio entramado de figuras de protección ambiental, como ZEC, ZEPA, ZEPIM y RAMSAR.

El documento establece 10.918 hectáreas como Áreas Críticas Tipo 1 y Tipo 2, donde se concentran la mayor parte de los ejemplares. El Plan contempla la posibilidad de establecer medidas temporales de protección en las áreas críticas cuando el seguimiento científico detecte riesgos para la especie, con el fin de evitar afecciones directas sobre las poblaciones de nacra. Entre ellas podrían incluirse restricciones puntuales al fondeo u otras actividades compatibles con la conservación.

El consejero subrayó que “proteger a la nacra significa proteger al propio ecosistema marino, mejorar la calidad del agua, recuperar las praderas de fanerógamas y ordenar los usos humanos que ejercen presión sobre su hábitat”.

Una especie clave con una población reducida al límite

La nacra había sido históricamente abundante en el Mediterráneo, pero la llegada del patógeno Haplosporidium pinnae, junto a bacterias y virus que actúan de forma sinérgica, generó un episodio de mortalidad masiva sin precedentes. A estas amenazas sanitarias se suman la degradación del hábitat, los fondeos, las artes de pesca y la eutrofización, entre otros, registrados en el Mar Menor.

A pesar de este descenso, 2024 marcó un hito crucial para la especie. Se confirmó el primer reclutamiento de juveniles en la laguna desde la crisis de 2016, lo cual se constató en años posteriores, y lo que demuestra que la población aún es funcional y conserva capacidad reproductiva. Este hallazgo refuerza la urgencia y oportunidad del plan de recuperación.

Más de 30 medidas para garantizar su supervivencia

El plan establece más de 30 actuaciones, entre las que destacan el seguimiento científico permanente de las poblaciones, juveniles, patógenos y calidad ambiental; los programas de cría en cautividad, bancos genéticos y protocolos reproductivos para posibilitar futuras reintroducciones; el control del fondeo, señalización de áreas sensibles y vigilancia reforzada; la conservación de praderas de fanerógamas, mejora de la calidad del agua y estudios de dispersión larvaria; y la realización de campañas de educación ambiental y sensibilización social dirigidas a usuarios, pescadores y sector náutico.

Juan María Vázquez afirmó que “el compromiso del Gobierno regional es inequívoco, no vamos a permitir que una especie tan valiosa para el Mediterráneo desaparezca en nuestra generación”. El consejero insistió en que “la recuperación de la nacra será un indicador de que la recuperación del Mar Menor avanza por el camino correcto”.

El plan fija como meta a alcanzar una densidad poblacional mínima viable que garantice la estabilidad de la especie a largo plazo. Pinna nobilis es considerada una especie paraguas, cuyo buen estado contribuye directamente a la salud y resiliencia del ecosistema marino.

El Gobierno regional sitúa así a la Región de Murcia a la vanguardia en la protección de una especie emblemática del Mediterráneo y refuerza su compromiso con la conservación del Mar Menor y su biodiversidad.