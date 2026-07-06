Ana Hernández, presidenta de la Comunidad de Regantes de Mazarrón: "No podemos perder recursos hídricos sin que existan alternativas"

Ana Hernández Buendía inicia una nueva etapa al frente de la Comunidad de Regantes de Mazarrón tras recoger el testigo de José Hernández, que ha presidido la entidad durante 34 años. Ingeniera agrónoma y directora de I+D del Grupo Hortofrutícola Paloma, afronta el cargo con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica de los agricultores. En esta entrevista analiza el futuro del agua en la comarca, reclama alternativas ante la posible pérdida de recursos subterráneos a partir de 2027, reivindica el papel de la desalación y defiende una agricultura más reconocida, innovadora y atractiva para las nuevas generaciones.

¿Qué supone para usted asumir la presidencia de la Comunidad de Regantes de Mazarrón?

Es un reto muy importante y una gran responsabilidad. Más que por el hecho de ser la primera mujer en ocupar el cargo, que también tiene su simbolismo, lo realmente relevante es asumir el relevo de José Hernández después de 34 años al frente de la comunidad. Ha sido quien la impulsó desde sus inicios y quien ha dedicado gran parte de su vida a defender los intereses de los regantes. Afronto esta nueva etapa con respeto, ilusión y muchas ganas de trabajar.

¿Cuáles serán sus primeras prioridades?

Lo primero será que la nueva Junta Directiva conozca en profundidad el funcionamiento de la comunidad. Hasta ahora José Hernández llevaba personalmente buena parte de la gestión y ahora tenemos que adaptarnos a una nueva forma de trabajar, más compartida. A partir de ahí, nuestro objetivo seguirá siendo el mismo: defender los intereses de los agricultores y garantizar que dispongan de agua suficiente para mantener sus explotaciones.

La desalación ha marcado la historia de la comunidad. ¿Sigue siendo su principal fortaleza?

Sin duda. La Comunidad de Regantes nació precisamente porque el trasvase Tajo-Segura nunca llegó a Mazarrón. Los propios agricultores apostaron por construir y financiar la desaladora Virgen del Milagro, la primera en desalar agua de mar de la península ibérica, y hoy continúa siendo nuestra principal fuente de suministro. Esa infraestructura nos aporta una independencia que otras comunidades no tienen, aunque el agua desalada sigue siendo cara y, además, nosotros la pagamos íntegramente sin ningún tipo de subvención.

¿Qué preocupa más ahora mismo a los regantes?

La incertidumbre sobre el agua. Nos preocupa especialmente la posible reducción de las concesiones de aguas subterráneas a partir de 2027. Si finalmente esos recursos disminuyen, necesitamos alternativas reales para no poner en riesgo la actividad agrícola.

¿Qué solución plantean?

Llevamos años reclamando que esa posible pérdida de agua de los pozos se compense con nuevas dotaciones procedentes de las desaladoras públicas, especialmente de Valdelentisco. Además, es necesario que esas instalaciones funcionen con normalidad y suministren el volumen de agua comprometido, porque muchas veces ni siquiera recibimos la dotación que ya tenemos concedida.

¿La desalación es suficiente para garantizar el futuro?

Creo que el futuro no pasa por elegir una única fuente de agua, sino por aprovechar todas las disponibles. La agricultura necesita seguridad hídrica y eso significa combinar trasvases, desalación, reutilización y aguas subterráneas cuando sea posible. También debemos seguir mejorando la eficiencia en el uso del agua, porque cada vez será un recurso más valioso.

¿Se valora suficientemente el peso de la agricultura?

Creo que no. La agricultura es uno de los grandes motores económicos de Murcia y, en municipios como Mazarrón, genera empleo durante todo el año y sostiene buena parte de la actividad económica. Además, garantiza algo tan básico como la producción de alimentos. Debería estar muchísimo más reconocida y protegida.

Otro problema es el relevo generacional. ¿Cómo puede afrontarse?

Es una realidad que cada vez cuesta más incorporar jóvenes al campo. La incertidumbre, especialmente la relacionada con el agua, desanima a muchas personas. Sin embargo, la agricultura de hoy es un sector muy profesionalizado, con innovación, digitalización, riego de precisión y mucha tecnología. Tenemos que transmitir esa realidad y demostrar que es una actividad con futuro.

¿Qué legado recoge de José Hernández?

Sobre todo su capacidad para innovar y su compromiso con los agricultores. Ha convertido a la Comunidad de Regantes de Mazarrón en un referente y ese espíritu pionero debe mantenerse. Nuestra intención es continuar ese trabajo incorporando una gestión más participativa y basada en el trabajo en equipo.

¿Con qué se daría por satisfecha al finalizar su mandato?

Con que todos los agricultores de la comunidad tengan la tranquilidad de disponer de recursos hídricos suficientes, de calidad y a un precio asumible. Esa es la mejor garantía para asegurar el futuro del campo de Mazarrón.

¿El tomate sigue siendo el gran cultivo de Mazarrón o el campo está cambiando?

Durante muchos años el tomate ha sido el cultivo que mejor ha identificado a la agricultura de Mazarrón, pero esa realidad está evolucionando. Los agricultores están diversificando cada vez más sus explotaciones e incorporando cítricos, fruta de hueso, uva y otras hortalizas. Esa diversificación aporta estabilidad, permite adaptarse mejor a las demandas del mercado y reduce los riesgos que supone depender de un único cultivo. Además, el clima de Mazarrón ofrece unas condiciones excepcionales para producir una amplia variedad de productos agrícolas con gran calidad.