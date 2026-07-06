Alpañez asegura que el Gobierno regional no ha contactado con Vox para negociar los Presupuestos de 2026

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado que “el Gobierno del Partido Popular miente”, ya que “a día de hoy todavía no ha llamado a Vox ni ha contactado con nosotros para negociar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma”.

Alpañez ha recordado que el Ejecutivo autonómico “tenía la obligación de haber presentado los Presupuestos de 2026 en octubre de 2025” y ha lamentado que, nueve meses después, la Región de Murcia continúe sin unas nuevas cuentas públicas.

Cabe recordar que la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, declaró el pasado 18 de junio durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la intención de la Comunidad era presentar las cuentas antes de que terminara el mes de junio, un plazo que no ha cumplido.Durante estas declaraciones no especificó haber contacto con el partido de Abascal.

La aprobación de los Presupuestos en la Asamblea Regional es un trámite que, de producirse, tardará unas semanas más. Julio y agosto son meses inhábiles en el Hemiciclo, por lo que el ritmo de las negociaciones con los grupos parlamentarios (sobre todo, Vox) será el que decida si la presentación del proyecto de ley en la Cámara se realizará a partir de septiembre o si la Comisión Permanente tendrá que habilitar el período estival para continuar la actividad parlamentaria.

"Tal vez lo más razonable sea empezar a trabajar ya en unos Presupuestos para 2027”

“Tenemos un Gobierno insolvente, incapaz de ordenar las cuentas de la Comunidad Autónoma y que está perjudicando gravemente el bolsillo de todos los ciudadanos de la Región de Murcia", ha afirmado el portavoz de Vox, quien ha advertido de que "ya prácticamente no da tiempo a aprobar un presupuesto antes del verano".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno regional trate de restar importancia al techo de gasto calificándolo de un mero documento técnico. “El techo de gasto es el documento político más importante para redactar unas cuentas públicas y sus declaraciones ponen de manifiesto que ni siquiera conocen su verdadera importancia”, ha señalado.

Asimismo, el parlamentario ha asegurado que Vox sigue esperando a que el Gobierno del Partido Popular explique “cómo piensa resolver todas las salvedades que año tras año señala el Tribunal de Cuentas”, en referencia al déficit, el incremento de la deuda pública y las irregularidades contables detectadas en distintos entes del sector público regional.

“Queremos saber cómo van a solucionar el desvío presupuestario, la sobredeuda de la Comunidad Autónoma y el auténtico caos contable existente en organismos como Esamur, la desaladora de Escombreras, los consorcios y buena parte de la Administración General”, ha manifestado.

A preguntas de los periodistas sobre si el Ejecutivo regional debería centrar ya sus esfuerzos en elaborar los Presupuestos de 2027, Martínez Alpañez ha considerado que esa sería “la opción más responsable”.

“Vox ha sido muy generoso con el Partido Popular. Hemos facilitado la aprobación de medidas para garantizar las ayudas a las asociaciones que atienden a personas dependientes y con discapacidad, por lo que esas entidades ya tienen garantizada su financiación durante 2026”, ha recordado.

Finalmente, el diputado ha reprochado al Gobierno regional que lleve “más de nueve meses pensando en las próximas elecciones” en lugar de gestionar la Comunidad Autónoma.

“Deberían actuar con diligencia y dejar de perjudicar a los habitantes de la Región de Murcia. Tal vez lo más razonable sea empezar a trabajar ya en unos Presupuestos para 2027”, ha concluido.

Joaquín Segado, durante una de sus intervenciones en el debate sobre el estado de la Región en la Asamblea. / Loyola Pérez de Villegas

PP: "Llega tarde" por la falta del techo de gasto

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, admitió también este lunes que para sacar adelante los Presupuestos la Comunidad "llega tarde" debido a la "irresponsabilidad" de un Gobierno de España "incapaz" de trasladarles a las comunidades en cuánto se fija el techo del gasto para este 2026. Segado criticó que el Ejecutivo convocase a las autonomías precisamente este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar, entre otras cuestiones, el techo de gasto para el próximo año.

"Para nosotros el importante para hacer los presupuestos es el del 26 y, sobre todo, la capacidad de endeudamiento, es decir, qué nos van a presupuestar en gastos para poder presupuestos los ingresos. En estas circunstancias se nos hace difícil aprobar un presupuesto en tiempo y forma", lamentó el popular a Onda Regional.

No obstante, reiteró que la intención tanto del Gobierno regional como del PP "siempre ha sido intentar alcanzar acuerdos y lo vamos a seguir haciendo". De hecho, recordó que él mismo ofreció a Alpañez durante el debate sobre el estado de la Región de aprobar un techo de gasto que les permitiría al siguiente día que ambas formaciones se sentasen a hablar sobre las cuentas autonómicas, aunque Vox no atendió esa propuesta.

"No soy excesivamente optimista, pero tampoco cierro la puerta a que pueda existir ese acuerdo", dijo ante la posibilidad de que el Gobierno regional no cuente con Presupuestos para este año. "Desde luego, si nos comparamos con el Gobierno de España, que lleva toda la legislatura sin aprobar siquiera un solo presupuesto, estamos infinitamente mejor", defendió el portavoz popular en el Parlamento autonómico.