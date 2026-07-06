Los Alcázares encara la mayor actuación contra inundaciones de su historia tras salir a concurso las obras

Antes de que las máquinas entren en la rambla de La Pescadería, el proyecto que aspira a cambiar la relación de Los Alcázares con las inundaciones acaba de superar uno de los trámites más determinantes. La licitación simultánea de las dos fases de la actuación convierte sobre el papel una planificación de años en un proceso ya encaminado hacia su ejecución y confirma la voluntad del Gobierno de abordar de forma conjunta una infraestructura considerada estratégica tanto para la seguridad del municipio como para la protección del Mar Menor.

La Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha sacado a licitación las dos fases de las obras de recuperación de la rambla de La Pescadería y del futuro parque inundable asociado, una actuación que movilizará cerca de 36 millones de euros y que permitirá ejecutar de forma coordinada las dos infraestructuras llamadas a proteger el municipio frente a los episodios de lluvias torrenciales.

La primera fase sale a concurso con un presupuesto de unos 17 millones de euros, mientras que la segunda ronda los 19 millones. Ambas actuaciones tienen un plazo de ejecución de poco más de dos años para cada contrato.

El proyecto, redactado por la Confederación Hidrográfica del Segura, forma parte de las actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundación en el Campo de Cartagena y se integra en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor. La financiación procederá de los fondos FEDER 2021-2027.

La licitación conjunta supone un avance especialmente relevante porque las dos obras han sido concebidas para funcionar como un único sistema hidráulico. Según recoge la documentación del proyecto, "la máxima eficacia de la solución planteada requiere la ejecución de ambas fases", ya que el parque inundable regulará las avenidas de agua antes de su llegada al municipo y el nuevo encauzamiento permitirá conducir esos caudales hasta la desembocadura de forma controlada.

Las actuaciones buscan disminuir el riesgo de inundación en la zona centro de Los Alcázares, mejorar la gestión de las escorrentías de la cuenca de la rambla de La Pescadería, recuperar ambientalmente el cauce situado aguas arriba del municipio y reducir la llegada descontrolada de agua, sedimentos y arrastres al Mar Menor.

La Dirección General del Agua licita las dos fases para recuperar la rambla de La Pescadería y crear un parque inundable. / CHS

Un canal urbano y un gran parque inundable

La primera intervención contempla la construcción de un encauzamiento a cielo abierto de alrededor de 1,2 kilómetros a lo largo de la avenida Fernando Muñoz Zambudio hasta conectar con la desembocadura de la rambla. Además de la nueva infraestructura hidráulica, el proyecto incluye la reorganización del tráfico y la adaptación de los servicios urbanos afectados, así como la recuperación del tramo final del cauce en su paso por el casco urbano.

El objetivo consiste en conducir de forma segura las escorrentías que alcanzan la localidad durante los episodios de lluvias intensas y reducir la exposición de viviendas, comercios e infraestructuras a las inundaciones.

La segunda fase permitirá crear un parque inundable de algo más de 30 hectáreas en el entorno de la rambla. Este espacio actuará como una gran zona de laminación capaz de captar parte del agua procedente de la cuenca alta, almacenarla temporalmente durante los episodios más extremos y liberar posteriormente el caudal de forma regulada hacia el nuevo encauzamiento.

Además de su función hidráulica, el parque incorporará un importante componente ambiental y de integración paisajística, al tiempo que contribuirá a disminuir el transporte de sedimentos y contaminantes hacia el Mar Menor.

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La publicación de la licitación representa un nuevo avance administrativo para una actuación largamente esperada en Los Alcázares, donde las inundaciones de los últimos años han convertido la mejora de la rambla de La Pescadería en una de las principales reivindicaciones del municipio.