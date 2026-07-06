El absentismo laboral sigue al alza en la Región de Murcia y supera en medio punto la media nacional

La Región de Murcia registró un ligero incremento de una décima en su tasa de absentismo laboral durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, situándose en un 7,7%.

Con esta cifra, la comunidad se posiciona medio punto porcentual por encima de la media de España (7,2%), según el Informe de absentismo del primer trimestre de 2026, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad, a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que respecta al absentismo debido exclusivamente a incapacidad temporal (IT) o baja médica, la tasa en la Región de Murcia mostró estabilidad respecto al mismo trimestre del año anterior, al situarse en un 6,1%. Este indicador se posiciona también por encima de la media del conjunto de España, donde el absentismo por IT se ubicó en el 5,6%.

Industria, a la cabeza

Entre los tres grandes sectores económicos en la comunidad autónoma, el análisis de este trimestre sitúa a la industria al frente de las ausencias en el arranque del año. Este sector registró una tasa de absentismo general del 8%, lo que supone una bajada de 0,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. Por lo que hace al absentismo por IT, la industria se sitúa en el 6,2%.

Por su parte, el sector servicios se situó en un 7,8% de las horas pactadas (lo que representa dos décimas más frente al año anterior), vinculando un 6,2% de estas ausencias a bajas médicas.

En el último lugar se ubica la construcción, que se mantiene como el sector más contenido de la comunidad autónoma con un 6,8% (dos décimas más que el año pasado) y un absentismo por IT del 5,3%.

Por encima de la media

Por comunidades autónomas, el País Vasco lidera el absentismo nacional en el primer trimestre de 2026 con un 9,4% de las horas pactadas. Le siguen Asturias (9,1%) y Canarias (8,9%). En cuanto a la Región de Murcia, esta se posiciona en la zona alta del ranking por ausencias laborales, junto a otras comunidades con tasas elevadas como Aragón (7,6%) o Cantabria (8,6%). En el extremo opuesto, los niveles más contenidos de ausencias se observan en Baleares (5,9%), la Comunidad de Madrid (6,2%) y La Rioja (6,4%).

En términos de evolución, los mayores incrementos interanuales de todo el país se han producido en Asturias (con un avance de un punto porcentual hasta el 9,1%), Andalucía (con un repunte de seis décimas hasta el 7,0%) y Aragón (con un incremento de cinco décimas hasta el 7,6%). Por el contrario, La Rioja y Canarias registraron una evolución favorable en este trimestre, con una reducción de dos décimas cada una en su tasa general.

Repunta en el país

A nivel nacional, la cifra de absentismo general se ubicó en el 7,2% de las horas pactadas, lo que representa un incremento de dos décimas respecto al año anterior. Las cifras de todo el país reflejan que, en promedio diario, 1.602.889 personas no acudieron a su puesto de trabajo, de las cuales 1.240.138 se encontraban de baja médica. Esto significa que más de 362.000 personas se ausentaron diariamente por motivos no médicos, equivaliendo al 22,6% del total nacional.

El director de Randstad Research, Valentín Bote, ha señalado que estos datos "reflejan una tendencia al alza en el absentismo laboral desde 2019. El incremento es más significativo en la medición por bajas médicas, cuyo promedio sectorial ha aumentado de manera notable en los últimos diez años".

Asimismo, ha apuntado que "esta evolución plantea la necesidad de analizar de cerca su impacto sobre la actividad empresarial, la productividad y la competitividad de nuestro mercado laboral".