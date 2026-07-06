Empleo público
Más de 4.300 aspirantes participan en las oposiciones de Auxiliares de Enfermería
La Dirección General de Función Pública y Diálogo Social organiza las oposiciones para 93 plazas
E.P.
Un total de 4.347 aspirantes han participado este domingo en las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Cuidados Auxiliares de Enfermería, de la Administración Pública Regional, convocadas por la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social. Los candidatos optan a una de las 93 plazas ofertadas, de las que dos están reservadas al turno de personas con discapacidad.
Las pruebas se desarrollaron en 81 aulas distribuidas entre la Facultad de Economía y Empresa, el Aulario Giner de los Ríos y el Aulario Norte del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia.
El dispositivo organizado para este proceso ha incluidoun aula específica para aspirantes con adaptaciones de tiempo, medios y visión reducida; un aula de lactancia en cada aulario; cuatro puntos de información atendidos por personal del Servicio de Selección y una ambulancia con soporte vital básico ubicada en el Aulario Giner de los Ríos.
La directora general de Función Pública y Diálogo Social, Caridad de la Hera, ha destacado el trabajo realizado para garantizar el correcto desarrollo de una nueva convocatoria de acceso al empleo público.
"Cada proceso selectivo exige una importante labor de organización y coordinación para que las pruebas se desarrollen con todas las garantías de igualdad, transparencia y objetividad", ha señalado.
El proceso selectivo se desarrolla mediante el sistema de oposición. En esta jornada los aspirantes realizaron el primero de los dos ejercicios previstos, que consistió en un cuestionario tipo test de 75 preguntas con una duración de 75 minutos.
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