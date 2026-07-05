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Parece la Cueva de Altamira pero es la Región de Murcia: Este es el pueblo que vive entre cuevas de arte rupestre

Sus diversas cuevas y abrigos repletos de pintura nos remonta a hace casi 15.000 años

Pintura rupestre en la Región de Murcia.

Pintura rupestre en la Región de Murcia. / L. O.

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Javier Ayala

Javier Ayala

No hace falta organizar un viaje a Cantabria para visitar la famosa Cueva de Altamira. Si quieres retroceder en el tiempo y eres un amante de la pintura rupestre, la Región de Murcia aguarda rincones desconocidos que debes saber.

En la Vega Alta del Segura, un municipio cuenta con varias cuevas y abrigos en su territorio de un gran valor patrimonial. Estamos hablando de Cieza, que aunque su principal puntal turístico sea el de la floración de los frutales en primavera, existe otro gran flujo de visitantes que se acercan exclusivamente para ver de primera mano lugares mágicos como la Cueva de la Serreta, la Cueva del Arco o el Abrigo de los Grajos.

Cueva de la Serreta

Sin duda, se trata de la más especial de las tres que vamos a mencionar en este artículo. ¿El motivo? El enclave donde se ubica. En pleno Cañón de Almadenes. Su acondicionamiento para poder visitarla la ha convertido en una experiencia que no debes dejar pasar. Desde lo alto del cañón, accederás a través de unas escaleras en forma de caracol que te llevarán a la cueva, cuyas vistas son nada más y nada menos que el Río Segura a su paso por la zona visto desde un balcón espectacular.

Balcón de la Cueva de la Serreta con vistas al Río Segura.

Balcón de la Cueva de la Serreta con vistas al Río Segura. / L. O.

En el interior de varias de estas vacidades se han hallado manifestaciones de Arte Rupestre Paleolítico, Levantino y Esquemático, todas ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1998.

El buen estado de conservación de las pinturas, restauradas en los años 2002 y 2003, el amplio número de figuras representadas y el carácter excepcional de algunas de ellas, tanto por su tipología particular como por el tratamiento pictórico que muestran, contribuyen a calificar a la Cueva-Sima de la Serreta como una de las estaciones de arte rupestre más significadas de la geografía murciana. 

Pinturas rupestres de la Cueva de la Serreta.

Pinturas rupestres de la Cueva de la Serreta. / L. O.

Abrigo de los Grajos

La curiosidad de este abrigo, ubicado en la Sierra de Ascoy, es que se encuentra en el corazón de un barranco. En las paredes pintadas del abrigo I de Los Grajos llama la atención la presencia de figuras humanas y cuadrúpedos. Entre las primeras se identifican un número muy abundante de mujeres que parecen formar grupos de danzantes, entre las cuales se hallan un número inferior de representantes masculinos.

Danza y ritual en el arte rupestre del Barranco de Los Grajos

Arte rupestre del Barranco de Los Grajos / L. O.

Los cuadrúpedos, cérvidos y cápridos se sitúan en zonas laterales y en número sustancialmente menor a los motivos humanos, que parecen ser los verdaderos protagonistas de estos paneles.

Noticias relacionadas y más

Cueva del Arco

Esta cueva, ubicada también en las inmediaciones del Cañón de Almadenes, ha sido el descubrimiento arqueológico más importante en la Región de los últimos años. Cuenta con las representaciones de arte rupestre más antiguas de la Comunidad. Los descubrimientos constatados hasta el momento apuntan a una ocupación del lugar desde el Paleolítico superior. También se ha documentado zarpazos de oso cavernario.

Cueva del Arco en Cieza.

Cueva del Arco en Cieza. / L. O.

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