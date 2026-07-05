Los opositores a Maestro en la Región reclaman "una revisión transparente" tras suspender la mayoría de los aspirantes

Los opositores al Cuerpo de Maestros de la Región de Murcia pasan a la ofensiva tras conocerse que la mayoría de los aspirantes no consiguieron superar el examen. Solo un 37% de las 9.451 personas que se presentaron a la prueba del pasado 20 de junio consiguieron el aprobado. Por ello, han convocado una protesta frente a la Consejería de Educación, mañana a las diez de la mañana, para exigir "una revisión transparente de las actas y correcciones, garantizando un proceso justo".

Tras la concentración, anuncian que presentarán "todos un mismo recurso de alzada, elaborado junto a sindicatos y abogados, de forma individual, online y gratuita". Asimismo, crearán un padlet (plataforma digital en la que varias personas pueden compartir y organizar contenidos) para recopilar y hacer visibles las incidencias de todas las especialidades y tribunales. Por ello, recuerdan a todos los opositores que "no tiréis vuestros exámenes, ya que pueden ser fundamentales para futuras reclamaciones".

Por último, señalan que "estamos impulsando una asociación con representantes de Infantil, Primaria y Secundaria para promover mejoras en el sistema de oposiciones y convocar nuevas movilizaciones con todos los permisos correspondientes".

"Porcentajes similares a otras convocatorias"

A pesar de que el 63% de los candidatos suspendiera el examen, lo que era considerado por sindicatos como ANPE como un resultado catastrófico, para la Consejería de Educación representa "un porcentaje similar a convocatorias anteriores, en las que hubo pruebas eliminatorias".

El sistema de ingreso en el cuerpo de Maestros se estructura en dos fases: la de oposición, que consta de dos pruebas, que tienen carácter eliminatorio, y la de concurso. Esto lleva a que tras los resultados conocidos, solo 3.528 opositores pasen a la segunda fase de las pruebas y serán estos los que se disputarán una de las 1.607 plazas para maestros que ofrece el Gobierno regional.

Si en la prueba del pasado mes de junio la ratio de aspirantes que se presentaban por plaza era de 5,8, tras la debacle de este primer examen, la ratio para la siguiente prueba cae hasta un 2,1. Es decir, de media dos aspirantes se disputarán cada una de las plazas en juego, aunque esto variará en función de la especialidad educativa, el número de aprobados y la cifra de plazas convocadas.

Ante estos resultados, el consejero de Educación, Víctor Marín, defiende "la profesionalidad y capacidad técnica de los tribunales de oposición, que actúan con total independencia", y recuerda que "la primera prueba es eliminatoria, es decir, que solo pasan a la segunda parte del proceso los candidatos que han superado la primera, por lo que no cabe realizar comparaciones con la última convocatoria del cuerpo de Maestros, que careció de pruebas eliminatorias porque formaban parte de los procesos de estabilización de empleo".

Marín también sostiene que "las previsiones son que la práctica totalidad de las plazas se cubrirán", aunque esto es algo que ponía en duda este mismo viernes el presidente de ANPE, José Antonio Martínez Robles, en el caso de Audición y Lenguaje, donde hay 169 aprobados y 184 plazas convocadas, por lo que no todas serán cubiertas.