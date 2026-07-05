La nueva ‘paga’ estatal permitirá sacar a 4.900 personas de la lista de dependencia en la Región

La histórica ampliación que aprobó la semana pasada el Gobierno de España de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia supondrá que, a final de 2027, el Gobierno de la Región de Murcia podría reducir la lista de espera para acceder a una prestación efectiva en un 47,02%, según estimaciones realizadas por Derechos Sociales, el ministerio que ha impulsado esta nueva financiación.

Así lo subrayaron desde la Delegación del Gobierno en Murcia en un comunicado de prensa, donde precisaron que «este 47,02% se traduce en que, en solo un año y medio, el Gobierno de la Región podría conseguir que 4.904 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva, un descenso récord que se produce, además, en un contexto en el que, cada año, sube el número de personas que solicitan atención por dependencia».

Según estas mismas estimaciones, prosiguen desde el organismo que dirige Francisco Lucas, «a finales de 2027, el Gobierno de la Región de Murcia dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 7.119 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 30,53% respecto a 2025, y una cifra total de 57.958 personas atendidas dentro del sistema».

Estas estimaciones se han realizado tomando como base las nuevas cuantías que el Gobierno central aprobó la semana pasada y que han implicado que se duplique la aportación estatal que se reparte entre los gobiernos de las distintas comunidades autónomas para la gestión de la dependencia en cada territorio .

Las nuevas cuantías se han empezado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

La inversión extra de 6.200 millones de euros será distribuida durante dos años a las distintas comunidades

Para finales de 2027, en el conjunto del país, la expectativa es que la lista de espera del sistema de dependencia disminuya en 71.338 personas, mientras que se sumarán 416.774 usuarios adicionales que accederán a prestaciones, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta mejora se atribuye a la citada inversión extra de 6.200 millones de euros, aprobada por el Gobierno para ser distribuida durante dos años.

Fuentes del ministerio bajo la dirección de Pablo Bustinduy precisan que el incremento en la financiación estatal para el sistema de dependencia permitirá reducir la lista de espera efectiva en un 47% en toda España. Estos datos indican un avance significativo en la atención a personas en situación de dependencia.

«Además de la notable reducción de las listas de espera, y del aumento significativo en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia», celebran desde la Delegación del Gobierno en Murcia.

Se destaca que las nuevas cantidades asignadas a las comunidades autónomas están establecidas por ley, lo que garantiza que esta mayor financiación se mantendrá en 2028 y en años futuros. Esta medida es el resultado del real decreto ley aprobado el 23 de junio, con el objetivo de que el Estado aporte el 50% del gasto total del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en el venidero año 2027.

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Francisco Lucas ya anunció a finales de junio que la Región de Murcia recibirá 146 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de la Dependencia. «Una cifra histórica», celebró.