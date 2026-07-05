Los incendios forestales cambian las reglas: el monte llega al verano con más combustible

La campaña de incendios forestales apenas ha echado a andar y ya ha dejado una veintena de avisos en la Región de Murcia. El último de cierta entidad fue el declarado en la sierra de la pedanía de Macisvenda, en Abanilla, que quedó estabilizado en poco más de tres horas gracias al rápido despliegue de medios terrestres y aéreos. Sin embargo, los expertos insisten en que episodios como este reflejan una realidad cada vez más preocupante: los incendios son hoy más intensos, avanzan con mayor velocidad y ponen a prueba incluso a dispositivos de extinción cada vez más preparados.

La sucesión de incendios registrados estos días en distintos puntos de España ha reabierto el debate sobre cómo afrontar un fenómeno que evoluciona al ritmo del cambio climático. La Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios (Tecnifuego) advierte de que el reto ya no pasa únicamente por disponer de más recursos para apagar las llamas, sino por actuar sobre el territorio para impedir que un incendio alcance dimensiones difíciles de controlar.

Las condiciones de este año aumentan, además, la preocupación. Las abundantes lluvias registradas durante la primavera han favorecido un crecimiento excepcional de vegetación y sotobosque, incrementando la cantidad de combustible disponible en los montes. A ello se han sumado varias semanas de temperaturas muy elevadas, un cóctel que favorece una propagación más rápida del fuego cuando se produce una ignición.

El coordinador del Comité de Incendios Forestales de Tecnifuego, Ramón María Bosch, sostiene que existen factores imposibles de modificar a corto plazo, como las olas de calor o la evolución del clima, pero recuerda que sí es posible reducir el impacto de los grandes incendios mediante una adecuada gestión forestal. «Donde sí podemos actuar es sobre el territorio. Esa es la herramienta más eficaz que tenemos hoy para reducir el impacto de los grandes incendios», afirma.

Ramón María Bosch / L.O

Desde la asociación consideran que uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que un incendio comienza cuando aparece la primera llama. En realidad, explican, el problema se gesta durante meses o incluso años como consecuencia del abandono de usos agrícolas y forestales, la acumulación de vegetación y la continuidad de grandes masas forestales sin zonas de discontinuidad que frenen el avance del fuego.

Bosch subraya que la prevención debe convertirse en una tarea permanente. En su opinión, «debemos gestionar el territorio durante todo el año para que, si se produce un incendio, encuentre más obstáculos para avanzar y menos combustible para propagarse».

Tecnifuego reconoce que España dispone actualmente de servicios de extinción mucho mejor preparados que hace unas décadas, con profesionales altamente cualificados y recursos técnicos más avanzados. No obstante, advierte de que el comportamiento de los incendios también ha cambiado y obliga a replantear las estrategias.

«Los bomberos hacen un trabajo extraordinario y cuentan con mejores medios que nunca. El problema es que cada vez tienen que enfrentarse a incendios más complejos», señala Bosch, quien considera que la respuesta no puede seguir centrada casi exclusivamente en la extinción.

Ese diagnóstico coincide con el inicio de una campaña especialmente exigente en la Región de Murcia. Solo durante junio se contabilizaron 20 incidentes relacionados con incendios forestales en la Comunidad Autónoma: 15 conatos y cinco incendios de mayor entidad. El incendio de Abanilla o el de Los Garres (que amenazó a decenas de viviendas de varias pedanías murcianas) movilizó a agentes medioambientales, brigadas forestales, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y varios helicópteros del Plan Infomur.

La Región todavía sufre los estragos de la peor sequía registrada en las últimas décadas (entre 2023 y la primera mitad de 2025), lo que afectó a cerca de 36.000 hectáreas de masa forestal. Para atajar esos efectos se ha llevado a cabo una inversión bianual, 2025-2026, de más de 21 millones de euros, con la que se está tratando de eliminar los árboles secos, mejorar las densidades y adaptarlos a la realidad climática de los nuevos espacios naturales. Las actuaciones desarrolladas han permitido actuar en enclaves especialmente sensibles, como El Valle y Carrascoy, Coto Cuadros, Sierra Espuña, Sierra de la Pila, Sierra de la Muela, Sierra de la Navela y los montes de Cieza, Lorca, Cehegín, Bullas, Ricote, Blanca, Calasparra, Caravaca de la Cruz y Moratalla, entre otros.

Para Tecnifuego, la respuesta pasa igualmente por implicar a toda la sociedad. Recuerdan que una parte importante de los incendios sigue teniendo origen humano, muchas veces por descuidos o negligencias evitables. Respetar las restricciones durante los periodos de máximo riesgo, extremar las precauciones en trabajos agrícolas o forestales y evitar conductas imprudentes en el monte siguen siendo medidas decisivas.