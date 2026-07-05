Francesc Torralba, filósofo: "La diferencia entre tú y una IA es que tú sabes que vas a morir"

La III Jornada Innovación Docente y Sostenibilidad, organizada por la UCAM, llega a Cartagena el 7 de julio junto a Francesc Torralba, que dará una charla acerca de la visión ética de la inteligencia artificial. En esta entrevista, repasa los límites éticos de la IA, las diferencias más latentes entre un humano y una máquina y por qué, según él, «estamos vendidos» mientras no exista regulación real.

¿Usted diría que es fácil o difícil enseñar ética hoy en día?

Siempre es difícil porque la ética no consiste en describir lo que hay, sino en exponer deberes, obligaciones. Consiste en intentar explicar a los demás cuál es el modo de vivir honesto, digno, decente. Siempre es incómodo. A nadie le gusta que le digan cómo vivir, qué es la vida honesta, porque esto siempre nos genera contradicciones, en ocasiones también dudas y culpabilidad.

¿Cómo definiría la ética de una manera simple y concisa?

Es reflexionar críticamente sobre nuestra forma de obrar, sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Sobre todo es una tarea reflexiva. No concibo la ética sin ese ejercicio de autocrítica y autoanálisis que permite a la persona mejorar y darse cuenta de que podría ser mucho mejor profesional, mucho mejor padre, mucho mejor hermano, mucho mejor vecino.

Supongo que existen ciertos criterios a la hora de autoexaminarse. ¿Cuáles son?

Un criterio básico es ser veraz, no engañar. Esto vale para un profesor, un periodista, un médico o un político. Para hablar de ética también tiene que haber un trato equitativo. Cuando uno trata de manera discriminatoria a alguien por su piel, por su lengua materna, por su religión, por su condición sexual, incurre en un error terrible o simplemente sucumbe a una transgresión ética que es la discriminación.

"Una máquina puede imitar a un filósofo, pero nunca podrá filosofar" Francesc Torralba — Filósofo

Aterrizando en la piedra angular de la entrevista, quería preguntarle lo siguiente: ¿un ordenador puede ser un filósofo?

Una máquina puede imitar a un filósofo, pero nunca podrá filosofar. Eso sí, podría imitarle muy bien. Tienen una gran capacidad de imitación. Y además tú a la inteligencia artificial le preguntas cualquier cuestión filosófica y como tiene y maneja campos de datos enormes, pues te puede formular una respuesta muy sensata. Sin embargo, para filosofar primero hay que vivir. Y la IA no tiene vida, no tiene experiencia. Un ordenador procesa datos, los ordena, organiza información, calcula, pero no vive.

¿Qué cree que le falta a la inteligencia artificial que sí tiene el ser humano?

La IA nos ayuda. Es un instrumento que en algunas facetas es mucho mejor que el ser humano en cuanto a cálculo, proceso de datos, memorización, pero claro, la inteligencia humana nos permite gestionar emociones, interrogar por el sentido de la realidad, especialmente explorar nuestro propia interioridad. La inteligencia humana es sumamente compleja. Tiene una pretensión última de conocer si estamos solos o hay alguien más en el mundo. Preguntarse si existe Dios es algo francamente humano.

¿Qué diferencia real hay entre una persona y una máquina?

Saber que existes, saber que has sido educado en un colegio, saber que has tenido un padre católico o no católico, saber que tus criterios no vienen del azar, sino que se han construido a partir de una biografía, saber que morirás, saber que estás en el mundo y que tienes una naturaleza, la autoconciencia es la diferencia fundamental.

En un mundo líquido premiado por la inmediatez, ¿queda sitio para una reflexión pausada o para una vida contemplativa?

No queda sitio, pero hay que ponerlo, hay que abrirlo, hay que generar intersticios, paréntesis, intervalos para generar espacios de reflexión, refugios de pensamiento. Ya que hablamos de refugio climáticos para poder sobrevivir a este calor asfixiante, pues necesitamos refugios de pensamiento para analizar cómo vivimos, para qué vivimos, qué nos llena, qué nos vacía, que tiene sentido y eso solo lo puedes hacer cuando uno se detiene.

Entonces, ¿coincide con la tesis de la sociedad líquida de Bauman?

Sí, más que líquida es volátil o incluso, gaseosa, pero además tiene razón Byung Chul Han, que el problema es la velocidad y la hiperestimulación. Para pensar es esencial protegerse de la intemperie, del ruido, de la velocidad y buscar tierra firme. Esa tierra firme puede ser un paseo por el bosque, un paseo por el paseo marítimo o un retiro en un monasterio Cistercense. La cuestión es elaborar un refugio para poder pensar, reflexionar, analizar cómo vivimos, porque vivimos a una velocidad desorbitada y además con vínculos muy líquidos, muy inestables, muy frágiles.

Lleva años hablando de inteligencia artificial y pidiendo comités independientes y de regulación ¿Ve algún caso real donde esto haya funcionado o es un desiderátum que nadie aplica?

Los que se han constituido no han funcionado, pero necesitamos órganos independientes que puedan analizar exactamente esto: las entrañas de la inteligencia artificial, los algoritmos, cómo se diseñan estos algoritmos porque a día de hoy es una caja opaca. Hay falta de transparencia y entonces ha habido discriminaciones. Ha habido tomas de decisiones que han hecho estos sistemas de inteligencia llenos de prejuicios, tópicos, estereotipos y que ha generado sesgos muy graves. Necesitamos órganos de deliberación donde haya filósofos, físicos, matemáticos, ingenieros, juristas y para poder determinar cómo y de qué manera diseñamos estos artefactos.

¿Existe actualmente algún sistema de regulación con los requisitos que nombra?

Yo a día de hoy no conozco ningún caso práctico y pragmático de existencia de un comité interdisciplinar independiente que analice con transparencia, con equidad, con veracidad el diseño algorítmico de estos artefactos o estos sistemas. Y es un déficit notable. Porque si esto no está, estamos vendidos. Falta simplemente transparencia.

"Estamos vendidos mientras no exista ningún comité independiente que regule los algoritmos" Francesc Torralba — Filósofo

¿Usted me podría dar un ejemplo concreto de una decisión que nunca delegaría a la inteligencia artificial y otra que sí lo haría?

Nunca delegaría a la IA qué debo hacer con mi vida, qué profesión escoger, si me tengo que casar o no, si tengo que tener un hijo o no. Las opciones fundamentales nunca las delegaría a la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando llego a una ciudad y preguntar qué restaurantes hay y dónde aparcar, me parece que me facilita mucho la vida.

Y como broche final, ¿qué le preocupa más: el sesgo algorítmico o la pérdida de la capacidad humana de dudar y arrebentar?

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Hay muchas preocupaciones, es difícil ordenarlas, pero la segunda opción me preocupa más.