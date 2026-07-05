Cirujanos murcianos prueban el último Da Vinci llegado de EE UU en la Arrixaca

La cirugía robótica desembarcó en la Región de Murcia en el año 2021 con tres de los cuatro robots Da Vinci previstos para los principales hospitales murcianos. Este procedimiento ha demostrado sobradamente su utilidad y la demanda que existe de estos equipos, que ofrecen un plus tanto a profesionales como a pacientes.

Pero la tecnología no deja de avanzar y los equipos que en su momento se situaban a la vanguardia ahora han sido desplazados por otros que ofrecen muchas más posibilidades.

Con la vista puesta en acercar a los cirujanos murcianos los robot quirúrgicos de última generación, el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia ha acogido esta semana un equipo con tecnología llegada directamente de EE UU, el DaVinci 5 de Intuitive, un aparato que han podido conocer de primera mano profesionales de todos los hospitales de la comunidad, quienes los han probado in situ para conocer sus ventajas.

Este robot que han llevado hasta el hospital de El Palmar es el último modelo que existe, un equipo que ya se encuentra en el mercado europeo tras recibir el sello CE el pasado verano y que las empresas tecnológicas dejan a los centros sanitarios para hacer ‘demos’ y que puedan probarlo.

Intuitive es líder mundial en tecnología para cuidados mínimamente invasivos y pionera en cirugía asistida por robot. La compañía ha lanzado el equipo Da Vinci 5, el sistema quirúrgico asistido por robot multipuerto más avanzado e integrado, concebido a partir del diseño del sistema Da Vinci Xi. Este cuenta con más de 150 mejoras e incluye la cartera de productos que los cirujanos han utilizado para tratar a más de 410.000 pacientes en Europa en el último año y a casi 17 millones en todo el mundo.

La alta demanda de los profesionales de la Región de Murcia por conocer las ventajas del nuevo robot quirúrgico ha llevado a los responsables de la coordinación regional de Cirugía Robótica a organizar los cuatro días que ha estado el nuevo Da Vinci en la Arrixaca, con planificación por franjas horarias, días y especialidades quirúrgicas.

En esta ocasión, los cirujanos han podido probarlo en seco. Esto es, sin pacientes en quirófano, solo para aprender su manejo, funcionamiento y ventajas respecto a otros modelos.

El coordinador regional de Cirugía Robótica, Pablo Guzmán, pudo conocer este equipo cuando salió al mercado hace dos años en EE UU y reconoce que supone un salto respecto a otros anteriores.

Petición unánime

En España hay cinco Da Vinci 5 de Intuitive funcionando en estos momentos, tres de ellos en hospitales del grupo Quirón y dos más en la sanidad pública y, aunque el doctor Guzmán reconoce que su alto precio puede suponer un freno para las administraciones sanitarias, insiste en que «nosotros lo necesitamos sí o sí».

Señala el especialista que «actualmente contamos con cuatro Da Vinci en la Región de Murcia y tenemos todas las horas de quirófano ocupadas, no hay ni un hueco libre», lo que ha llevado incluso a que algunas especialidades estén en espera para poder comenzar a utilizarlo.

En ello también coincide el jefe de servicio de Cirugía General del hospital de referencia de la Región de Murcia -el Virgen de la Arrixaca-, Pablo Ramírez, quien, ante la llegada del Da Vinci 5, afirma que «lo necesitamos en Murcia», una realidad que suscriben otros tantos responsables quirúrgicos del centro sanitario de El Palmar que han podido conocer el equipo de primera mano esta semana.

Actualmente funcionan cuatro robots Da Vinci en la Región de Murcia, los tres que llegaron a la Arrixaca, Reina Sofía y Santa Lucía en 2021 y el cuarto que se incorporó al Morales Meseguer un año después por las obras que este estaba realizando en su bloque quirúrgico. En los cuatro centros hospitalarios se interviene mediante cirugía robótica en las especialidades de Urología, Cirugía General y Ginecología, sumándose en la Arrixaca desde este año también Cirugía Cardíaca.

No obstante, hay otras especialidades que también quieren entrar, como Cirugía Torácica, y que no pueden hacerlo por la falta de horas libres en los equipos.

En este tiempo se han realizado más de 5.000 intervenciones mediante el robot Da Vinci, el 75% de ellas en pacientes oncológicos.