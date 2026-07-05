Captar emociones para convertirlas en recuerdos imborrables

Desde que tomó la decisión de dejar su carrera de topógrafo para apostar por la fotografía, Juanfra García se ha convertido en un indispendable de un sinfín de bodas que no podrían entenderse sin su presencia. Un trabajo, el suyo, que consiste en pasar desapercibido durante la celebración, dejando todo el protagonismo a los novios, para que estos mismos, años después, vuelvan a dejar escapar una sonrisa mientras ojean una y otra vez todos esos momentos especiales que él supo captar con su cámara.

"No me gusta forzar las situaciones, prefiero captar momentos de lo que pasa realmente y que queden como recuerdos para toda la vida". / Juanfra García

Y una parte de 'culpa' la tiene su padre, también fotógrafo de profesión, que un día, hace ya 16 años, le acogió en su estudio para que el 'gusanillo' de la fotografía comenzase a picarle. "A mí es verdad que nunca me había llamado la atención ese tipo de fotografía de estudio, hasta que conocí a un fotógrafo de bodas y vi todo lo que se podía hacer; entonces me volví ‘loco’, afirma Juanfra.

"No sabía cómo introducirme en este ‘mundillo’, y mis primeros trabajos me llegaron a través de Milanuncios. Y en cuanto tuve un poco de material para ir mostrando a la gente, la verdad es que todo comenzó a ir sobre ruedas", añade.

"No me gusta forzar las situaciones, prefiero captar momentos de lo que pasa realmente y que queden como recuerdos para toda la vida". / Juanfra García

En un nicho como el de las celebraciones de bodas, que ha cambiado tanto en los últimos años convirtiéndolas en algo "mucho más ‘salvaje’", con muchas tendencias que llegan de Estados Unidos y Sudamérica. algunas convirtiéndose en auténticos festivales si el poder económico de los novios lo permite, Juanfra García opta por una faceta de 'fotoperiodista' en la que "no me gusta forzar las situaciones, prefiero captar momentos de lo que pasa realmente y que queden como recuerdos para toda la vida".

La valoración de sus clientes le ha valido para ganar varios años el Premio Wedding Awards de bodas.net., pero más allá de los reconocimientos, lo más gratificante para Juanfra es "poder captar todas esas emociones que comparten los novios con sus familiares, amigos y seres queridos". "Muchos de ellos me escriben años después porque perdieron en este tiempo a alguien especial, pero guardan con muchísimo cariño las fotos que hice. Al final lo que queda es la gente que tenías alrededor en ese momento, y la forma de demostrar el amor que les tenías. No hay nada más reconfortante para mí", explica el fotógrafo.

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"No me gusta forzar las situaciones, prefiero captar momentos de lo que pasa realmente y que queden como recuerdos para toda la vida". / Juanfra García

Más allá de su faceta como fotógrafo de bodas, Juanfra García también trabaja desde hace 10 años en el ámbito de la publicidad, con campañas para la Comunidad Autónoma (Año Jubilar de Caravaca, Instituto de Turismo) y otros trabajos fuera las fronteras regionales.