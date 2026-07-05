Las alegaciones al Plan del Aire de la Región de Murcia reclaman medidas obligatorias

Anticiparse a los episodios de contaminación del aire es el objetivo del nuevo plan que prepara la Comunidad Autónoma, aunque varias organizaciones consideran que todavía hay margen para mejorarlo. Ecologistas en Acción y MurciaLab han presentado alegaciones para reforzar un documento que ambas valoran como un paso adelante.

El plan impulsado por la Comunidad Autónoma pretende establecer un protocolo común para anticipar situaciones de mala calidad del aire, coordinar a las distintas administraciones e informar a la población cuando exista riesgo para la salud. El documento incluye 48 medidas distribuidas en distintos ámbitos de actuación y se apoya en la red regional de vigilancia y en modelos predictivos para activar niveles de información y alerta.

MurciaLab valora que la Región disponga de un documento actualizado y de herramientas capaces de anticipar episodios de contaminación, pero considera que el texto debe ir un paso más allá. La asociación entiende que disponer de datos en tiempo real pierde parte de su utilidad si las administraciones no tienen la obligación de aplicar medidas concretas cuando las previsiones alertan de un empeoramiento de la calidad del aire.

«Un plan que mide mucho pero obliga poco no protege la salud de la ciudadanía. Solo cumple el expediente», sostiene la entidad en sus alegaciones. Entre sus propuestas figura convertir en obligatorias actuaciones como la comunicación inmediata a ayuntamientos, centros educativos, hospitales y residencias, la adaptación de actividades al aire libre o la reducción temporal de emisiones evitables cuando se active un episodio.

La asociación también plantea aprovechar la capacidad predictiva del sistema para intervenir antes de que se alcancen niveles elevados de contaminación y reforzar los canales de información dirigidos a la población más vulnerable mediante avisos directos y comprensibles. Además, solicita que cada activación del plan deje constancia en un expediente público con las medidas adoptadas y una evaluación posterior de su eficacia.

Las aportaciones de Ecologistas en Acción coinciden en varios puntos con las de MurciaLab, aunque amplían el análisis hacia aspectos estructurales relacionados con la gestión de la calidad del aire en la Región. La organización considera positivo que exista un protocolo específico para episodios puntuales, pero defiende que debería complementarse con un plan estratégico de mayor alcance (algo en lo que ya está trabajando la Comunidad)que permita actuar sobre los contaminantes que presentan un carácter más persistente, como el ozono troposférico, las partículas en suspensión o el dióxido de nitrógeno.

Entre sus alegaciones figura la conveniencia de que los objetivos de calidad del aire se aproximen progresivamente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, más exigentes que los límites actualmente vigentes. Asimismo, propone reforzar la protección de los colectivos más sensibles mediante campañas específicas de información y una página web más accesible, didáctica y fácil de consultar.

La participación pública ocupa también un lugar destacado entre las observaciones de Ecologistas en Acción. La entidad considera insuficiente el plazo habilitado para presentar alegaciones y plantea ampliar tanto el periodo de consulta como los mecanismos de participación ciudadana para favorecer un mayor debate social antes de la aprobación definitiva del plan.

Otra parte de sus propuestas se centra en la red regional de vigilancia atmosférica. Aunque reconoce el esfuerzo realizado para modernizar las estaciones de medición y ampliar su cobertura, la organización reclama nuevas inversiones para incorporar más contaminantes al seguimiento, sustituir equipos que han alcanzado el final de su vida útil y reforzar los recursos humanos encargados del mantenimiento y control de la red.

Las alegaciones también incluyen referencias a la movilidad urbana, el desarrollo efectivo de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios obligados por la normativa estatal, la vigilancia de la contaminación en los entornos escolares y la necesidad de incorporar protocolos específicos para episodios de polvo sahariano y contaminación por olores.

Pese a las diferencias de enfoque, ambas organizaciones comparten una misma idea de fondo: el nuevo plan representa una oportunidad para mejorar la gestión de la calidad del aire si incorpora mecanismos que permitan pasar de la vigilancia a la actuación. Tanto Ecologistas en Acción como MurciaLab defienden que la anticipación, la transparencia, la coordinación institucional y la protección de las personas más vulnerables deben convertirse en los pilares de un documento llamado a responder con rapidez cuando las condiciones atmosféricas eleven el riesgo para la población.

El periodo de información pública permitirá ahora que la Consejería de Medio Ambiente analice las alegaciones a un plan con el que se aspira a reforzar su capacidad de respuesta frente a los episodios de contaminación atmosférica y adaptarse a las nuevas exigencias europeas en materia de calidad del aire.