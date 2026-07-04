Vecinos de Portmán cortan la carretera para protestar de nuevo contra el sellado de la bahía que defiende el Gobierno central

‘Precaución, Portmán. Concentración vecinal, con marcha y corte de carretera en dirección Atamaría. Hora estimada de fin, 12.30 horas’. Así alertaban desde Protección Civil de La Unión sobre la iniciativa ‘Corta por Portmán’, una acción, focalizada en la rotonda del Lastre, en la cual las personas que salieron a la calle lo hicieron, como rezaba el cartel de la convocatoria, porque «Portmán quiere recuperar su bahía, Portmán quiere recuperar su puerto, Portmán quiere recuperar identidad».

Ante la presencia de decenas de personas (más de un centenar), se cortó el tráfico por seguridad y agentes de la Guardia Civil se encargaron de que la acción no afectase a la circulación en vías cercanas. Asimismo, se movilizaron agentes de la Benemérita y de la Policía Local de La Unión, en una protesta que se desarrolló de forma pacífica, con una consigna clara: ‘No al sellado, sí a la regeneración’.

Precisamente ‘No al sellado’ es lo que se podía leer, en letras negras sobre fondo blanco, en la pancarta principal que portaban los manifestantes, la mayoría de ellos integrantes de la Liga de Vecinos de Portmán, ataviados con chalecos reflectantes en un día en el que el calor no dio tregua. Salieron a manifestarse personas mayores y familias enteras, con bebés en carritos. Algunos hacían uso de su silbato para que se les oyese más todavía. Al concluir, foto de familia y aplausos.

«Portmán merece una regeneración real, no un proyecto que renuncie a su futuro. Los vecinos merecen respeto», decía el presidente de la Región, Fernando López Miras, cuando, en abril, el Ministerio para la Transición Ecológica determinó que seguiría adelante con el sellado de los residuos.

Cabe recordar que el proyecto de sellado de la bahía de Portmán es una propuesta del Gobierno de España que consiste en cubrir y aislar los estériles mineros. Esto es, renunciar a extraer los residuos, dejarlos sepultados. Lo que pasa es que los vecinos creen que esto no es la solución, que lo que se va a hacer es enterrar la contaminación en lugar de eliminarla.