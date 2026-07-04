El PP celebra la Ley de Vivienda del Gobierno regional

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha destacado, con motivo de la aprobación del decreto de Vivienda Asequible hoy en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, que “frente al fracaso y el postureo de Pedro Sánchez, el presidente Fernando López Miras sitúa a la Región de Murcia a la vanguardia nacional en políticas de vivienda”.

“Ante un problema creado por el Gobierno socialista y sus leyes intervencionistas pactadas con Otegui y Rufián, el decreto de Vivienda Asequible permitirá construir 25.000 hogares y facilitar la emancipación de los jóvenes en la Región”, ha subrayado Díez de Revenga.

“Mientras Pedro Sánchez se dedica al humo y al engaño, como con esas 800 viviendas que iba a construir en un descampado en Carraclaca, y mientras convierte en primera preocupación un problema que estaba en el puesto 16 entre los españoles, el Gobierno de la Región de Murcia da un paso al frente y actúa directamente con medidas de calado”, ha incidido.

“La fórmula empleada es radicalmente contraria a las políticas intervencionistas sanchistas que han destrozado las posibilidades de acceso a la vivienda”, ha resaltado el senador, ya que “simplifica trámites, ofrece más seguridad jurídica y ataca la raíz del problema”.

Díez de Revenga ha destacado al hilo que el decreto “incluye una rebaja fiscal que reducirá el esfuerzo económico necesario para la compra de una vivienda, lo que facilita que haya más oportunidades para que nuestros jóvenes y familias puedan acceder a un hogar”.

Entre las novedades del decreto, el senador ha hecho mención de “las medidas que inciden en la simplificación administrativa”, por ejemplo “declarando urgentes todos los procedimientos vinculados a vivienda asequible”. Además, que “las terrazas cubiertas dejarán de computar edificabilidad hasta un máximo del 30% de la superficie de la vivienda.

También ha resaltado Díez de Revenga que, gracias a este decreto, “una prima específica permitirá regenerar barrios de la ciudad, antiguos espacios industriales y parcelas afectadas por costes de rehabilitación compleja, una fórmula pionera en España”.

“En definitiva, son soluciones efectivas y eficaces para todos nuestros jóvenes y las familias de la Región”, ha subrayado el senador. “Qué diferencia con la política de propaganda y postureo de Pedro Sánchez”, ha concluido.