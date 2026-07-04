Leyes
Podemos pone en duda el Decreto Ley de vivienda por "priorizar a la patronal"
La formación de izquierdas considera que los únicos beneficiarios de esta medida son los grandes empresarios
Podemos no ve beneficio alguno para las familias con el Decreto Ley de vivienda que ha aprobado el Consejo de Gobierno. La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, considera que esto solo responde a "la prioridad de la patronal y del capital", haciendo un juego de palabras con la "prioridad nacional" de la que también se habló el pasado viernes.
La formación de izquierdas cree que los únicos que saldrán beneficiados de esta medida son los empresarios de la construcción: "López Miras va a regalar suelo público y hasta un 50% más de edificabilidad". Entiende que esto representa cientos de millones de euros para construir viviendas que son "todo menos asequibles".
Asimismo, la diputada insistió en que esta medida "atenta" contra las familias trabajadoras de la Región y contra todos los jóvenes, "migrantes o españoles de toda la vida", que no pueden acceder a una vivienda: "Solo salen ganando los pelotazos de las grandes inmobiliarias".
La integrante de Podemos opina que la mayoría de las familias no se podrá permitir estas viviendas que "tendrán un precio más alto que el que ya hay en el mercado". "Hoy en la sede de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) están descorchando champán", señaló.
También tuvo palabras al respecto de la "vergüenza que supone para el Partido Popular", haber sucumbido a la "retórica racista" de Vox para sacar adelante el texto. Según su criterio, "López Miras vuelve a demostrar que no hay líneas rojas en su deriva xenófoba".
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