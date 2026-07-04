Litoral
La playa de Cala Reona sigue cerrada: Este es el estado de las playas de la Región de Murcia para este sábado
La rotura de una tubería mantiene la prohibición de baño en la playa de Cartagena
La playa de Cala Reona, ubicada en Cartagena, permanece con bandera roja -con la que se prohíbe el baño- a la espera de los resultados del análisis realizado tras la rotura de una tubería de la depuradora Mar Menor Sur el pasado viernes.
Según comunicó el Ayuntamiento de Cartagena, la rotura se solucionó en la mañana del 3 de junio, sin embargo, se están realizando comprobaciones para determinar el estado real del agua. Si finalizan y se comprueba que no hay ningún daño para la salud, se volverá a permitir el paso a la playa.
Con la llegada del verano todos quieren disfrutar de un refrescante baño en los enclaves costeros de la Región de Murcia. Sin embargo, hay que evitar que el entusiasmo nuble el juicio y permanecer atentos al estado de las playas que se pretenden visitar para evitar accidentes.
Para que puedas ir con tranquilidad a tu rincón favorito del Mediterráneo desde esta redacción te indicamos el estado de las playas en caso de que haya incidencias noticiables.
Para el día de hoy, según ha informado el 112, solo habrá bandera amarilla en El Lastre, que se encuentra en La Unión (además de la bandera roja que habrá para Cala Reona), por lo que se aconseja el baño con precaución. En las demás playas de la costa de la Región de Murcia, ondea la bandera verde y está permitido el baño.
Aunque la mayor parte de playas gocen de un estado óptimo, siempre se recomienda precaución, sobre todo si se acude con menores.
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