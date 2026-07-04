Llega la primera ola de calor del verano a la Región de Murcia: la Aemet comienza a activar avisos

El calor sofocante llegará a la Región de Murcia la próxima semana. Será la primera ola de calor de este verano, comenzará el lunes y se prolongará hasta el próximo jueves con temperaturas que apuntan a superar los 42 grados en amplias zonas de la Comunidad.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha activado la alerta amarilla en la Vega del Segura de cara al próximo lunes entre las 13.00 y las 20.59 horas. Las temperaturas podrían alcanzar los 38 grados y prometen ser mayores los siguientes días, por lo que es muy probable que los avisos se amplíen a más comarcas e incluso de mayor importancia. Esta es la previsión para los próximos días:

Domingo, 5 de julio

Según la Aemet, se esperan cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del sureste y ocasionalmente moderados por la tarde.

Las temperaturas máximas irán desde los 32 de Cartagena hasta los 36 de Murcia. En Caravaca de la Cruz llegarán a 35; y en Yecla y Lorca a 34. Las mínimas oscilarán entre los 17 de Yecla y los 24 de Cartagena.

Lunes, 6 de julio

Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del sureste por la tarde.

Las temperaturas comenzarán su ascenso. Las máximas llegarán a los 38 grados en Murcia, mientras que Caravaca de la Cruz y Yecla alcanzarán los 37. En Lorca y Cartagena serán algo más bajas, con 36 y 33, respectivamente. Las mínimas irán desde los 18 de Cravaca de la Cruz y Yecla hasta los 23 de Cartagena.

Martes, 7 de julio

Aunque todavía no se hayan anunciado alertas, lo más probable es que lo hayan es las próximas horas. Murcia superará la barrera de los 40 grados, mientras que otros municipios de la Región como Caravaca de la Cruz, Yecla y Lorca se quedarán a las puertas con 39.

Con respecto al estado de los cielos se esperan poco nubosos y vientos flojos variables.

De cara al resto de la semana, aunque todavía faltan varios días, la predicción inicial es de temperaturas aún mayores.