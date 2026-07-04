Fundación Ingenio celebra una Semana Ingenio 2026 cargada de deporte, educación y compromiso con el Mar Menor y la agricultura murciana

Fundación Ingenio (FI), en colaboración con la Federación de Vela de la Región de Murcia (FVRM), ha celebrado una nueva edición de la Semana Ingenio. La cita, espacio de referencia anual para el encuentro entre deporte, pedagogía y compromiso con el medio ambiente, se ha celebrado del 29 de junio al 3 de julio en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Infanta Cristina de Los Alcázares, que durante esos días ha sido escenario de entrenamientos, charlas, sorteos, talleres divulgativos y de la VI Regata Fundación Ingenio.

“Esta competición internacional, celebrada entre el 1 y el 3 de julio de la mano de la Federación de Vela de la Región de Murcia, se consolida como un caso de éxito de deportes en el Mar Menor que, en esta sexta edición, ha logrado traer más participantes que nunca procedentes de todo el mundo”, resalta Natalia Corbalán, directora general de Fundación Ingenio. En este sentido, la VI Regata Fundación Ingenio ha contado con más de 160 jóvenes regatistas de Estados Unidos, Reino Unido y de todas las partes de España —como Baleares, Andalucía, etc.—.

“Estamos muy agradecidos a la Fundación Ingenio que, con su apoyo, ha permitido el desarrollo de todas estas actividades”, ha afirmado Arturo García, presidente de la Federación de Vela de la Región de Murcia.

Asimismo, esta VI Regata Fundación Ingenio ha contado con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer de la Región de Murcia, que ha mantenido un stand durante los días de la regata para concienciar tanto a regatistas como a visitantes, y de la Asociación Prometeo, cuyos miembros han elaborado los trofeos. Esta regata se ha complementado con otro evento deportivo organizado el pasado 22 de junio por Fundación Ingenio, la I Carrera Familiar Ingenio 5K ‘El Campo en Marcha’, que tuvo una excelente acogida con medio millar de participantes.

Charla taller para niños, a cargo de Nazaret Egea, responsable de Comunicación de Camposeven. / Fundación Ingenio

Entre las actividades celebradas en el marco de la Semana Ingenio, han destacado también la ruta en un tren turístico por el entorno del Mar Menor y una charla taller para niños, a cargo de Nazaret Egea, responsable de Comunicación de Camposeven, sobre la relación entre la calidad de los alimentos que se consumen, la forma en la que se cultivan, como esos procesos respetan el medio ambiente y su biodiversidad y la importancia de la salud de los suelos de cultivo.

“La Semana Ingenio 2026 es una oportunidad única para fomentar los valores del esfuerzo, la cooperación y el respeto por el entorno natural entre las nuevas generaciones, a través de un programa que ha combinado sesiones técnicas para entrenadores y deportistas, actividades náuticas, convivencia y propuestas de divulgación agroalimentaria”, ha recalcado Corbalán.