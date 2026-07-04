Europa incorpora por primera vez el impacto social de la pesca mientras la Región de Murcia pierde flota y empleo

Las cifras describen una actividad económica. Las personas que hay detrás explican, en cambio, el verdadero alcance de las decisiones que condicionan el futuro del mar. Esa perspectiva es la que la Unión Europea incorpora ahora por primera vez con un informe que aspira a cambiar la forma de evaluar las políticas pesqueras, al incluir no solo el estado de los recursos o la rentabilidad de la flota, sino también sus consecuencias sobre quienes viven de la pesca y sobre las poblaciones costeras que dependen de ella. Una mirada que adquiere relevancia singular en territorios como la Región de Murcia, donde la reducción de embarcaciones y las dificultades del sector han intensificado la preocupación durante los últimos años. En concreto, la flota murciana ha visto reducida su flota de 22 a 17 barcos de arrastre tras la pérdida de cinco embarcaciones en los dos últimos años.

Personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha participado en la elaboración del primer Informe Social Anual (ASOR), elaborado por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STECF). El documento, publicado este mes, constituye la primera evaluación sistemática de la sostenibilidad social del sector pesquero en toda la Unión Europea y servirá de apoyo a la Comisión Europea para incorporar esta dimensión en el desarrollo de la Política Pesquera Común.

Hasta ahora, el seguimiento de esa política se sustentaba fundamentalmente en indicadores biológicos y económicos. El nuevo informe añade variables relacionadas con el empleo, la estructura del sector, la realidad de las comunidades pesqueras y las repercusiones sociales que pueden generar las medidas de gestión antes, durante y después de su aplicación.

Los resultados ofrecen una radiografía del peso que todavía mantiene la pesca en Europa. Durante 2023, el sector dio empleo a cerca de 120.000 personas que desarrollan su actividad en más de 53.000 buques. Grecia, España, Francia, Italia y Portugal concentran buena parte de esos trabajadores, una distribución que refleja la importancia económica, social y cultural que la pesca continúa teniendo en los países mediterráneos y atlánticos.

Al mismo tiempo, el estudio confirma una tendencia descendente que preocupa a los expertos. Entre 2017 y 2023, el empleo pesquero cayó un 15% en el conjunto de la Unión Europea. España registró una reducción del 13%, mientras que Italia y Grecia experimentaron retrocesos todavía mayores. Según recoge el informe, esa evolución responde a un proceso estructural que afecta especialmente a la pesca costera artesanal y a las embarcaciones de menor tamaño.

Las conclusiones encuentran paralelismos con la situación que atraviesa la Región de Murcia. En los últimos meses, la flota regional ha continuado reduciéndose debido a las restricciones de actividad, el incremento de los costes, la carga administrativa y la pérdida de rentabilidad denunciada por el sector. Las cofradías vienen reclamando una revisión de los días autorizados de pesca en el Mediterráneo y consideran que las limitaciones actuales comprometen la continuidad de numerosas empresas familiares.

El análisis incluye la acuicultura y la industria transformadora

El informe también amplía su análisis a la acuicultura y a la industria transformadora de productos pesqueros. En conjunto, estas tres actividades proporcionaron empleo a unas 299.000 personas en la Unión Europea durante 2023, ofreciendo una visión más amplia del papel que desempeña el sistema alimentario marino en la economía europea.

Los autores sostienen que acontecimientos recientes, como la pandemia de la covid, el Brexit, el cambio climático o la creciente competencia por el uso del espacio marítimo, han puesto de manifiesto la necesidad de valorar no solo los efectos ambientales de las decisiones, sino también sus repercusiones sociales sobre los profesionales del sector.

La participación española ha estado representada por Marta Ballesteros, investigadora del Grupo de Investigación en Ciencias Socio-Ecológicas Marinas (SOMARES) del IEO-CSIC, integrante del STECF y copresidenta de su Grupo de Expertos en Datos Sociales. Su trabajo ha contribuido al desarrollo de herramientas destinadas a integrar de forma estable los indicadores sociales en la gestión pesquera europea.

Desde el IEO subrayan que este avance fortalece el compromiso del organismo con el estudio de la dimensión humana del océano y con la incorporación del conocimiento científico al diseño de políticas públicas. El objetivo pasa por disponer de información que permita evaluar cómo afectan las decisiones sobre la pesca no solo a los caladeros, sino también al empleo, al relevo generacional y a la supervivencia de unas comunidades costeras cuyo futuro depende, en buena medida, de la actividad que cada día zarpa desde sus puertos.

Un momento de la visita del consejero Joaquín Buendía, junto a la presidenta de la Comisión de Pesca de la UE, Carmen Crespo, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. / CARM

La Región cierra filas para reclamar a Bruselas 180 días de pesca en el Mediterráneo

La reivindicación de la flota murciana para recuperar actividad encontró este viernes un nuevo respaldo político. La presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, se reunió en Cartagena con la Federación de Cofradías de Pescadores de la Región de Murcia junto al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, y la alcaldesa, Noelia Arroyo, en un encuentro centrado en el futuro del reglamento del Mediterráneo.

El presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro, defendió la necesidad de revisar una política pesquera que, según recordó, ha reducido un 44% los días de actividad desde 2020. "Nosotros no queremos que nos ayuden, nosotros queremos pescar", afirmó, al insistir en que la recuperación de los caladeros debe traducirse ahora en más jornadas de faena.

La principal demanda del sector pasa por alcanzar un mínimo de 180 días de pesca anuales en 2027. Navarro sostuvo que las restricciones y las largas paradas ponen en riesgo el relevo generacional y advirtió de que "si seguimos con estas restricciones nos vamos a quedar sin pescadores".

Crespo trasladó a las cofradías que trabaja para reformar el Reglamento del Mediterráneo y defendió que la mejora del estado de los caladeros "la han conseguido los pescadores". También avanzó que la Comisión Europea dispondrá de 7.219 millones de euros para el sector durante los dos próximos años y destacó los avances para reducir la carga burocrática.

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Buendía reclamó que las futuras decisiones tengan en cuenta las particularidades del litoral murciano y diferencien el esfuerzo pesquero entre territorios. Arroyo, por su parte, pidió que cualquier nueva exigencia en sostenibilidad vaya acompañada de financiación suficiente y de más días de actividad para garantizar la continuidad de un sector estratégico para Cartagena y la Región de Murcia.