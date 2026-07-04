Denuncian que el PORN de Carrascoy incumple la legislación ambiental

Más de tres décadas después de que comenzara el proceso para dotar al Parque Regional de Carrascoy y El Valle de un instrumento definitivo de ordenación, el debate sobre su futuro está lejos de terminar. Ecologistas en Acción de la Región de Murcia ha presentado alegaciones al proyecto de decreto para aprobar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las sierras de Carrascoy, El Valle, Altaona y Escalona, al entender que la propuesta de la Comunidad Autónoma vulnera tanto la normativa estatal como la regional sobre espacios naturales protegidos.

La organización, que ya informó que barajaba acudir a la vía judicial, sostiene que el procedimiento sometido a consulta pública incumple la obligación legal de integrar en un único documento todos los mecanismos de planificación de los espacios protegidos que se solapan sobre un mismo territorio. Según argumenta, la legislación autonómica y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establecen que, cuando concurren distintas figuras de protección, la planificación debe coordinarse para conformar un instrumento único y coherente.

En sus alegaciones, el colectivo recuerda que en este ámbito coinciden diversas figuras de protección, entre ellas el Parque Regional de Carrascoy y El Valle, espacios de la Red Natura 2000 y áreas de protección de fauna silvestre. A su juicio, el Gobierno regional opta nuevamente por desarrollar un plan de gestión para la Red Natura 2000 sin culminar el PORN cuya tramitación comenzó hace más de treinta años y fue aprobada inicialmente en 2005.

La organización considera que esa decisión no solo contradice la legislación vigente, sino que prolonga una situación de inseguridad jurídica. En este sentido, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia rechazó en 2015 la petición de declarar caducada la tramitación del PORN, por lo que el procedimiento continúa vigente y mantiene sus efectos cautelares.

Ecologistas en Acción sostiene que la Administración regional ha mantenido paralizada de forma deliberada la aprobación definitiva del plan de ordenación mientras ha impulsado otros instrumentos de gestión. A su juicio, esa estrategia dejaría fuera de una planificación integral cerca de 5.000 hectáreas del Parque Regional, aproximadamente un 30 % de su superficie.

Entre los argumentos expuestos, la entidad también expresa su preocupación por la posible influencia de intereses urbanísticos sobre la planificación ambiental. En concreto, recuerda antecedentes relacionados con proyectos de desarrollo urbanístico en el entorno del parque y menciona operaciones vinculadas a terrenos situados fuera de la Red Natura 2000, aunque dentro de los límites del espacio protegido.

La asociación ecologista sostiene que la obligación de aprobar un PORN no constituye una decisión discrecional de la Administración, sino un mandato derivado de la Constitución y de la legislación ambiental. Además, considera que la necesidad de cumplir con las exigencias europeas sobre la Red Natura 2000 no puede justificar el incumplimiento de la normativa española en materia de planificación de parques regionales.

Como alternativa, propone retomar la tramitación del PORN incluyendo todas las figuras de protección presentes en el territorio, revisar los límites del parque si fuera necesario mediante una ley, aprobar simultáneamente el Plan Rector de Uso y Gestión e incorporar en ese marco las medidas de conservación de la Red Natura 2000.

Finalmente, Ecologistas en Acción reclama que el Gobierno regional solicite un dictamen facultativo al Consejo Jurídico de la Región de Murcia antes de adoptar una decisión definitiva.