El BORM publica un proyecto que quiere transformar el modelo de prevención y gestión de residuos de la Región de Murcia

El Boletín oficial de la Región de Murcia (BORM) ha publicado esta mañana un plan del Gobierno regional que pretende llevar a cabo una transformación radical del actual modelo de prevención, gestión y reutilización de residuos que se utiliza en este territorio al sureste de la península ibérica.

Los recursos naturales que se utilizan en las industrias que sostienen el sistema de vida del humano en el planeta tienen una vida finita. Por tanto, uno de los grandes retos que se presentan en este siglo -en el que ya se consume mucho más de lo que la tierra puede producir- es encontrar fórmulas que aprovechen de la forma más eficiente posible las materias primas.

En esta línea, el Plan Recircula 2035 se encuentra en un documento en el que señalan los puntos principales que pretende conseguir el Ejecutivo regional con la gestión y prevención de los residuos: reducir la cantidad, mejorar la reutilización, recogida separada, reciclaje y valorización, disminución progresiva del vertido, así como la mejora de la trazabilidad y control.

Según informó la Región de Murcia en una nota de prensa, el plan será sometido en los próximos 45 días al trámite de información pública junto a su Estudio Ambiental Estratégico.

Los próximos pasos para que el programa comience a ejecutarse son el análisis de las alegaciones y la incorporación en el Plan y su Estudio Ambiental Estratégico. Una vez se haya llevado a cabo todo esto, subrayan, la Consejería efectuará un análisis técnico e incorporará la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) a la propuesta final; más tarde, el Consejo de Gobierno tendrá que aprobarlo.

El director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, expuso que al mismo tiempo que se producen todos estos controles se solicitarán informes sectoriales y se consultará a las administraciones públicas afectadas para mejorar el plan con sus aportaciones.

¿En qué consiste el plan?

Por otra parte, comentaron que se trata de una inversión a largo plazo, para la próxima década, que mezclará fondos privados y públicos. El director general de Medio Ambiente explicó que prestarán especial atención "al apoyo a los ayuntamientos para una gestión y reciclaje más eficiente de residuos municipales".

Al respecto de la cuantía, será de 330 millones de euros. El director general aclara que el reto es considerar los residuos "no como un problema, sino como un recurso y una solución".

En esta línea, recuerdan que desde el año 2024 han movilizado más de 21 millones de euros para desarrollar los ocho programas que contiene el plan: adaptación del sistema de contenerización, recogida y transporte, la adaptación e implantación de nuevos procesos de tratamiento, la reducción de impactos en las plantas ya existentes y programas de comunicación, concienciación y desarrollo de I+D+i

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Mata también destacó que Recircula tiene conexión directa con el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, que incluye la reducción, reutilización, reciclaje y valorización de los residuos generados por la industria.