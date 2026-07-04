Anecoop, cooperativismo por la paz

Desde su nacimiento en 1975, los valores y principios que definen el ADN de Anecoop sitúan a las personas en el centro de su actividad y se alinean con el concepto de ‘paz positiva’, que no se refiere simplemente a la ausencia de conflicto, sino a la presencia activa de justicia, igualdad y dignidad para todas las personas.

El 4 de julio el cooperativismo celebra el #CoopsDay 2026. Bajo el lema «Cooperativas por un mundo en paz», la Alianza Cooperativa Internacional no solo pone en valor la capacidad única del modelo cooperativo para unir a las personas, fortalecer la cohesión social y promover sociedades pacíficas e inclusivas (de acuerdo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16), sino que también constituye una llamada colectiva del movimiento cooperativo mundial a contribuir activamente a la paz.

Valores y principios cooperativos, paradigma de paz

Anecoop, cooperativa agroalimentaria española líder en la comercialización de frutas y hortalizas, se adhiere a esta iniciativa global del cooperativismo que pone en valor la capacidad de este modelo empresarial, que sitúa en el centro a las personas, para construir puentes, acercar a las comunidades, promover el diálogo y el entendimiento y reforzar la resiliencia en un mundo cada vez más fragmentado.

Un respaldo al que se suman sus 61 entidades socias, -entre ellas las murcianas Agroter, Alimer, Frucimu, Productos Bio de Mula, Frutas Condiso, Hortamira y Toñifruit-, y los cerca de 20.000 agricultores a los que representa en nuestro país. Todos forman parte de un ecosistema cooperativo cuyos valores y principios son paradigma de paz, entendida en su sentido más amplio.

Raciones de Vida para el Campo

Cinco décadas de trayectoria han consolidado a Anecoop como referente del cooperativismo agroalimentario dentro y fuera de nuestras fronteras; un modelo con identidad y conciencia, basado en un profundo compromiso con la agricultura, con las personas, con la tierra y el bienestar común, y cuya máxima prioridad es la rentabilidad de los agricultores y agricultoras a los que representa y su positiva incidencia en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, tal como recoge su campaña de comunicación responsable ‘Raciones de Vida para el Campo’.

Un modelo empresarial inclusivo, asentado en valores sociales y solidarios, que promueve el concepto denominado «paz positiva», que va mucho más allá de la simple ausencia de guerra. Se fundamenta en principios de ayuda mutua, solidaridad, equidad y democracia, logrando que el progreso económico vaya de la mano con la justicia social.

En medio de la coyuntura geopolítica, climática y económica que define nuestros días, en el #CoopsDay 2026 Anecoop refuerza su compromiso con la paz y se transforma en altavoz de esa llamada colectiva a la acción, poniendo en valor la unión y la fuerza del cooperativismo en la construcción de un mundo más justo, más próspero y más sostenible.