163 viticultores recibirán cerca de 1,2 millones de euros de ayudas para la cosecha en verde

Un total de 163 viticultores de la Región de Murcia se beneficiarán de los 1,2 millones de euros en ayudas destinadas a la cosecha en verde. Se trata de una medida con la que se eliminan parcialmente racimos de uva antes de que comience su proceso natural de maduración que este 2026 se ejecutará en más de 1.000 hectáreas.

“Esta práctica agroeconómica es una herramienta de regulación que evita la saturación de las bodegas protegiendo los precios, que reciben los viticultores en origen, frente a posibles devaluaciones”, indicó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía.

"Con la retirada controlada del rendimiento de estas más de mil hectáreas, aportamos una herramienta de equilibrio comercial fundamental", explicó Buendía, quien añadió que "el objetivo prioritario es que el esfuerzo de nuestros agricultores continúe orientado hacia un mercado competitivo, sostenible y de alto valor añadido".

Además de su impacto económico y regulador, la medida repercute de forma directa en la calidad final de la producción. Al reducir la carga productiva de la cepa, la planta concentra sus recursos, nutrientes y recursos hídricos en un menor número de racimos. Este proceso induce un incremento significativo de los parámetros cualitativos de la uva restante, optimizando la concentración de azúcares, la acidez y los compuestos polifenólicos esenciales para la posterior elaboración de los vinos.

El consejero subrayó que con estas ayudas también se aporta certidumbre al tejido productivo de cara a la vendimia de 2026. La distribución por municipios de las ayudas concedidas refleja el peso histórico y la especialización de las comarcas productoras de la Región, amparadas por sus respectivas Denominaciones de Origen Protegidas (DOP).

Los municipios de Jumilla y Yecla lideran el reparto autonómico al absorber conjuntamente el 90,6 por ciento de los fondos ejecutados y el 91 por ciento de la superficie intervenida. En concreto, Jumilla se sitúa a la cabeza con una asignación de 681.059,02 euros que respaldará actuaciones de retirada en 639,92 hectáreas, seguida por Yecla, cuyos productores percibirán 406.898,64 euros para un total de 287,71 hectáreas. A menor escala, pero con un impacto relevante para sus microclimas y bodegas, se sitúan Mula (54.602,49 euros y 41,80 hectáreas), Abanilla (35.622,92 euros y 32,42 hectáreas), Bullas (8.130,44 euros y 6,00 hectáreas), Cieza (7.738,21 euros y 5,71 hectáreas) y Cehegín (5.870,00 euros y 4,82 hectáreas).

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A lo largo de los últimos tres años, la cosecha en verde viene registrando una demanda continuada por parte de las principales organizaciones y viticultores de la Región. Desde el Ejecutivo autonómico se incide en que esta regularidad “demuestra la eficacia de la medida como un instrumento estructural adaptado a las dinámicas del cambio climático y a los requerimientos cambiantes de los mercados internacionales”.